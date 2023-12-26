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رياضة

قدوم بن سبعيني وبونجاح

الشروق الرياضي
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قدوم بن سبعيني وبونجاح

التحق اللاعبان الدوليان الجزائريان رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح، الثلاثاء، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويُشير تاريخ الـ 19 من ديسمبر الحالي إلى آخر مباراة رسمية للمدافع بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دورتموند. حيث أوقف اتحاد الكرة الألماني منافسة “البوندسليغا” إلى غاية الـ 12 من جانفي المقبل. بينما لعب المهاجم بونجاح آخر مباراة رسمية مع فريقه السد الخميس المقبل، على أن تُستأنف البطولة القطرية في منتصف فيفري المقبل، بعد إيقاف مُبرمَج.

ويستعدّ بن سبعيني وبونجاح للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وقبل هذا الثنائي وبِالمركز ذاته، كان يوجد كلّ من المدافع يوسف عطال وصانع الألعاب يوسف بلايلي والمهاجم إسلام سليماني.

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