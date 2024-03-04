قدوم بيتكوفيتش إلى الجزائر

حلّ بِالجزائر في ساعة مُبكّرة من صباح الإثنين، التقني فلاديمير بيتكوفيتش النّاخب الوطني الجديد.

وقدم بيتكوفيتش من العاصمة الإيطالية روما، ولقي في استقباله بِالمطار الدولي “الهواري بومدين” رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، وأعضاء من المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”.

واصطحب بيتكوفيتش معه مدير أعماله (المناجير)، ومدرّبا مساعدا من سويسرا، ومدربَ لياقةٍ بدنيةٍ من إيطاليا.

ويُنتظر أن يمضي فلاديمير بيتكوفيتش عقد تدريب “الخضر” بِمعية سعدي، صباح الإثنين بِمقرّ اتحاد الكرة بِدالي إبراهيم. ثم يعقد مُؤتمرا صحفيا بِقاعة المحاضرات لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي بعد الظهيرة.

وهكذا فتح اتحاد الكرة الجزائري صفحة جديدة، بِخصوص العارضة الفنية لـ “مُحاربي الصّحراء”.