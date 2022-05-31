قدوم ثلاثة لاعبين وغياب زميل لهم

ما زال الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني أنطوني ماندريا، لم يلتحق بعد بِتربّص المركز الفني لِسيدي موسى.

وأجرى رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الثلاثاء، ثاني حصّة تدريبية لهم بِالمركز المذكورة أعلاه.

واقتصر التدريب في مركز حراسة المرمى، على الثلاثي رايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة وعبد الرحمان مجادل.

وتأخّر غياب أنطوني ماندريا حارس مرمى فريق أونجي الفرنسي لِسبب إداري، وهو ما أجبر بلماضي على الاستنجاد بِزميله في نادي البارادو مجادل.

وعلى العكس من ذلك، التحق آخر الغائبين بِتربّص “محاربي الصحراء”، الثلاثاء، وهم: الحارس مصطفى زغية (ضمك السعودي)، ومتوسّطَي الميدان سفيان بن دبكة (الفتح السعودي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).