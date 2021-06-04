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رياضة

قدوم لاعبَين ورحيل آخر عن “الخضر”

علي بهلولي
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قدوم لاعبَين ورحيل آخر عن “الخضر”

تعزّزت صفوف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، الجمعة، بِلاعبَين جديدَين. مقابل مغادرة زميل لهما لِتربّص “الخضر”.

ويتأهّب “محاربو الصحراء” لِمواجهة الزّائر المالي بِملعب البليدة مساء هذا الأحد، والمضيف التونسي الجمعة المقبلة. في مقابلتَين ودّيتَين استعدادا لِتصفيات كأس العالم 2022.

والتحق بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى كلّ من حارس المرمى وهاب رايس مبولحي، والجناح رياض محرز. اللّذَين غابا عن مواجهة موريتانيا مساء الخميس.

وبِالمقابل، سمح الناخب الوطني جمال بلماضي للمهاجم أندي ديلور بِالعودة إلى فرنسا، لِكونه يُعاني إصابة عضلية حرمته من خوض الودّيات الثلاث لـ “الخضر”.

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