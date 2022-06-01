قدوم “ماندريا” آخر الوافدين إلى مركز سيدي موسى

بات الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الأربعاء، وقد استفاد من كلّ اللاعبين الذين وجّه إليهم دعوة الحضور.

جاء ذلك بعد قدوم الوافد الجديد إلى بيت “الخضر”، حارس المرمى أنطوني ماندريا حامي عرين فريق أونجي الفرنسي. بعد تأخّره لِسبب إداري.

وقبل ذلك، سمح بلماضي للحارس عبد الرحمان مجادل بِمغادرة تربّص “محاربي الصحراء”، عِلما أن حامي عرين نادي البارادو استنجد به الناخب الوطني، احتياطا لِسدّ ثغرة ماندريا في حال غيابه.

وكان جمال بلماضي – للذكر – قد وجّه الدّعوة إلى 25 لاعبا، تأهّبا لِخوض مواجهتَي أوغندا وتنزانيا.

غياب واحد

ما زال الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني أنطوني ماندريا، لم يلتحق بعد بِتربّص المركز الفني لِسيدي موسى.

وأجرى رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الثلاثاء، ثاني حصّة تدريبية لهم بِالمركز المذكور أعلاه.

واقتصر التدريب في مركز حراسة المرمى، على الثلاثي رايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة وعبد الرحمان مجادل.

وتأخّر غياب أنطوني ماندريا حارس مرمى فريق أونجي الفرنسي لِسبب إداري، وهو ما أجبر بلماضي على الاستنجاد بِزميله في نادي البارادو مجادل.

وعلى العكس من ذلك، التحق آخر الغائبين بِتربّص “محاربي الصحراء”، الثلاثاء، وهم: الحارس مصطفى زغية (ضمك السعودي)، ومتوسّطَي الميدان سفيان بن دبكة (الفتح السعودي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).