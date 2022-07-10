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رياضة

قدوم وافدَين جديدَين إلى بيت شباب بلوزداد

علي بهلولي
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قدوم وافدَين جديدَين إلى بيت شباب بلوزداد
المدرب نبيل الكوكي (الثاني من اليمين)

حلّ بِأرض الوطن، الأحد، كلّ من المدرب التونسي نبيل الكوكي، ومهاجم “الخضر” سابقا إدريس سعدي.

وسيُدرّب التقني نبيل الكوكي (52 سنة) فريق شباب بلوزداد بطل الجزائر، لِمدّة موسم واحد.

وأمضى المهاجم إدريس سعدي (30 سنة) عقدا، يرتدي بِموجبه زيّ نادي الأحمر والأبيض حتى صيف 2024.

وإذا كان الكوكي سبق له التدريب في الجزائر، مع فريقَي أهلي البرج ووفاق سطيف. فإن سعدي (الصورة المُدرجة أدناه) لم يسبق له اللعب في بلاده، وهو مهاجم يحمل في رصيده مقابلتَين دوليتَين مع “الخضر”، يعود تاريخهما عام 2017.

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