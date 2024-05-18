قدير بِعُمر تجاوز الأربعين يعود إلى القسم الثاني

صعد اللاعب الدولي الجزائري السّابق فؤاد قدير رفقة فريقه مارتيغ مساء السبت، إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وفاز فريق مارتيغ بِهدف لِصفر على ضيفه نادي نيم، في إطار الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر بطولة فرنسا للدرجة الثالثة.

ودخل متوسّط الميدان قدير إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77، وحينها كان فريقه مارتيغ مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وأنهى فريق مارتيغ المنافسة في المركز الـ 2 بِرصيد 59 نقطة، وهو الترتيب الذي منحه بطاقة الصعود إلى منافسة “اللّيغ 2”.

وعاد فريق مارتيغ إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي، بعد غياب دام 22 سنة.

وشارك قدير في 20 مباراة يوجد بينها 12 مواجهة خاضها أساسيا، وسجّل هدفا.

ويلفّ الغموض مستقبل قدير (41 في ديسمبر المقبل)، بِمواصلة المغامرة أو الاعتزال. ذلك أن مدّة العقد مع نادي مارتيغ تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وكان فؤاد قدير ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي شارك في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وكأس إفريقيا بِالبلد ذاته عام 2013، وأيضا نسخة غينيا الإستوائية 2015.

ويملك فؤاد قدير الرّقم القياسي مع “الخضر”، بِتسجيل أسرع هدف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري، وكان ضدّ الزائر الغامبي في الـ 15 من جوان 2012، لِحساب إيّاب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2013. حيث أمضاه في ملعب البليدة بعد 16 ثانية فقط من انطلاق اللّقاء (الفيديو).