قديورة: “جيبوها يا لولاد”!

ثمّن لاعبو المنتخب الوطني أكابر لِكرة القدم تأهّل زملائهم في الفريق المحلّي، إلى نهائي كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وكتب الجناح رياض محرز في أحدث ظهور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحيا الجزائر”.

ولجأ متوسط الميدان الهجومي سفيان فغولي والمدافع رامي بن سبعيني إلى صياغة التغريدة ذاتها، عبر الموقع نفسه.

وغرّد متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر: “تحيا الجزائر. شكرا يا أبطال. واصلوا، بقيت مباراة واحدة فقط”.

وكتب متوسط الميدان الدفاعي عدلان قديورة: “الحمد لله. شكرا يا رجال. الكأس لنا، إن شاء الله. جيبوها يا لولاد”!

أمّا اللاعب الدولي الجزائري السابق عنتر يحي، فقد أبدى فخره بِتأهّل محلّيي “الخضر”، ولم يغفل ذكر – بِاستياء – إضافة الحكم البولوني لِتسعة دقائق عند نهاية مباراة قطر بِرسم نصف النهائي، في قرار مُثير للجدل.

وبِدوره كتب المدافع السابق لـ “محاربي الصحراء” مهدي مصطفى: “أنا معكم يا إخواني، تحيا الجزائر”.