قديورة سادس لاعب دولي يعود إلى البطولة الجزائرية

التحق بشباب بلوزداد بعقد مدته سنتان

تعاقد فريق شباب بلوزداد مع اللاعب الدولي عدلان قديورة بعقد يمتد لموسمين، بحسب ما أعلنه بطل الجزائر الناشط في الرابطة الأولى المحترفة موبيليس لكرة القدم، بموقعها على شبكة التواصل الاجتماعي، ليصبح سادس لاعب دولي سابق للخضر يعود من دوريات أجنبية، إلى البطولة الجزائرية.

والتحق سابقا الدوليان، جمال بلعمري ويوسف بلايلي، بفريق مولودية الجزائر، ورايس مبولحي، وحسين بن عيادة، وأسامة درفلو بشباب بلوزداد، ليصبح عدلان قديورة آخر لاعب دولي يلتحق بالبطولة الجزائرية، خاصة وأن الميركاتو بالجزائر انتهى أمس السبت، بعدما كان بدأ يوم 17 سبتمبر المنصرم.

وجاء في بيان شباب بلوزداد الذي نشر على الصفحة الرسمية للفريق: “عدلان قديورة بلوزدادي لموسمين. مرحبا بالدبابة في القلعة الحمراء”.

وسيخوض لاعب وسط الميدان السابق للمنتخب الجزائري، البالغ من العمر 37 سنة، أول تجربة له في البطولة الجزائرية، بعد أن أمضى أغلب مشواره الاحترافي في أوروبا، فضلا عن تجارب مع أندية قطرية.

ويأتي التعاقد مع عدلان قديورة أسبوعا واحدا بعد انضمام الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي إلى صفوف شباب بلوزداد لموسمين، قادما من نادي القادسية السعودي. ويطمح شباب بلوزداد من خلال هذه التعاقدات مع لاعبين دوليين أصحاب تجربة في الملاعب الإفريقية مع المنتخب الوطني إلى دعم حظوظه في الذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي أضحت هدفا رئيسيا لإدارة النادي العاصمي.

وسيلاقي فريق شباب بلوزداد نادي بو رانجرز السيراليوني، لحساب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية. وتقام مقابلات الذهاب خارج القواعد في الفترة (من 15 إلى 17 سبتمبر) فيما تقام مقابلات العودة في أيام (29، 30، و1 أكتوبر).

.. مبولحي: “طموحاتي في الشباب كبيرة ولدينا كل المقومات إفريقيا”

في سياق متصل، أكد حارس المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، المنضم حديثا إلى شباب بلوزداد، أنه أمضى في الشباب بطموحات كبيرة من أجل التألق إفريقيا، وعبر عن عزمه في تقديم الأفضل للمجموعة والفريق من أجل تحقيق الأهداف.

وتحدث مبولحي في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب على “الفايسبوك” عن سهولة اتفاقه مع مهدي رابحي، حيث قال: “عملية انتقالي إلى الشباب كانت سهلة جدا، والاتصالات مع رئيس الفريق كانت جيدة وتم الاتفاق بسرعة”.

وأضاف: “لدينا مجموعة جيدة ومدرب يملك خبرة كبيرة، هذا ما سيساعدنا في تحقيق هدفنا في رابطة الأبطال”

وختم مبولحي، في تصريحات: “الرئيس قام بعمل رائع، هيأ كل الظروف من أجل تكوين مجموعة متحدة وقوية، ويجب أن نعمل في هدوء وفي مزاج جيد وكل شيء سيسير على ما يرام”.

يذكر، أن المنافسة على حراسة المرمى ستكون صعبة هذا الموسم، خاصة بتواجد الحارس الدولي ألكسيس قندوز والمتألق معاشو، فيما غادر عز الدين دوخة تشكيلة الشباب، بعدما قامت إدارة الفريق باستقدام مبولحي.

.. جالو يعد أنصار الشباب برابطة الأبطال الإفريقية

من جهته، عبر المهاجم الغامبي لمين جالو، عن رغبته في التألق قاريا هذا الموسم رفقة شباب بلوزداد، وأكد عزمه على تسخير تجربته الأوروبية في وضع الشباب في أعلى هرم إفريقيا.

وتحدث جالو في الصفحة الرسمية الخاصة بشباب بلوزداد على الفايسبوك، حيث قال: “الآن الهدف هو رابطة أبطال إفريقيا، إنها بطولة كبيرة، لذا، أعتقد أن الرئيس والمدرب وكل الفريق جاهزون لذلك.”

وأضاف: “نحن مستعدون لكل شيء إن شاء الله، نريد أن نذهب بعيدا في هذه البطولة.. لدينا مجموعة جيدة جدا، أتيت إلى هنا لكي أقدم الكثير في دوري أبطال إفريقيا.”

كما أبدى جالو إعجابه بتاريخ النادي، ووصوله إلى ربع النهائي من المنافسة الإفريقية خلال السنوات الماضية، حيث ختم كلامه بالقول: “لقد جلبنا لاعبين ذوي خبرة، تجربتي في أوروبا ستساعدني أيضا على تقديم الإضافة للفريق، ونريد تجاوز ربع النهائي”.

يذكر، أن إدارة الشباب بقيادة مهدي رابحي، وضعت اللقب الإفريقي هدفا رسميا هذا الموسم، خاصة مع الانتدابات المدوية التي قام بها الفريق، على غرار الحارس مبولجي وعدلان قديورة، بالإضافة إلى مزيان وبن غيث ودرفلو.