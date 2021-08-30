قديورة على بعد ساعات قليلة من الانضمام إلى شيفيلد يونايتد

المدرب الصربي يضغط على مجلس الإدارة لضم بطل إفريقيا

سيرسم الدولي الجزائري، المخضرم، عدلان قديورة، انضمامه لنادي شيفيلد يونايتد من بطولة الدرجة الثانية الانجليزية، خلال اللحظات الأخيرة من فترة التحويلات الصيفية، الميركاتو، التي ستنتهي اليوم الثلاثاء في منتصف الليل.

وحسب صحيفة “الدايلي ستار”، فإن الأمور محسومة ما بين دبابة الخضر، قديورة، وإدارة شيفيلد يونايتد، وما يتبقى إلا التوقيع على العقد بين الطرفين وهو الأمر الذي سيتحقق على أرض الواقع خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان مدرب شيفيلد يونايتد، الصربي، سلافيا يوكانوفيتش، هو من وجه الدعوة للاعبه السابق في صفوف الغرافة للتدرب مع الفريق في إنجلترا، عقب فسخ عقده من طرف النادي القطري وبقائه دون فريق، حيث أجرى أغلب التحضيرات مع الفريق الإنجليزي تمهيدا للالتحاق به بشكل رسمي، من أجل مساعدته هذا الموسم على تحقيق الأهداف.

وأضاف ذات المصدر أن التقني الصربي مارس نوعا من الضغط على مجلس إدارة شيفيلد يونايتد من أجل حسم أربعة صفقات قبل غلق فترة التحويلات الصيفية، اليوم الثلاثاء، ومنح الأولوية في ذلك لوسط ميدان المنتخب الوطني وبطل إفريقيا عدلان قديورة، هذا الأخير لن يكلف شيء لخزينة اليونايتد الذي سيتعاقد معه في شكل صفقة انتقال حرة، والتفاوض يخص فقط الراتب الذي سوف يتقاضاه هذا الموسم.

ويعتبر مدرب شيفيلد يونايتد أن صفقة قديورة 35 عاما مهمة جدا، نظرا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها في الملاعب الانجليزية، إذ سبق له اللعب لعدة أندية من الدرجة الأولى والثانية، على غرار ويلفرهامتون، كريستال بالاس، نورثنغهام بالاس، واتفورد، وميدلزبروغ.

للإشارة، يغيب عدلان قدريورة عن تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى، بعدما أن فضل المدرب الوطني عدم توجيه الدعوة إليه للمشاركة في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، يومي 2 و7 سبتمبر القادم، لحساب أول جولتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة بقطر العام القادم.