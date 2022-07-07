قديورة على خطى عنتر يحي

اقتفى اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة، أثر مواطنه وزميله السابق في صفوف “الخضر” عنتر يحي.

ولا ينتمي متوسط الميدان عدلان قديورة (36 سنة) إلى أيّ نادٍ، منذ أن فسخ عقده مع فريق بيرتن الإنجليزي في أفريل الماضي.

ويخضع قديورة هذه الأيّام لِتكوين في مدينة مانشستر الإنجليزية، من أجل نيل شهادة “مدير رياضي”. كما جاء في تغريدة لِهذا اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخميس.

وسبق لِعنتر يحي نيل الشهادة ذاتها عام 2020، لكن في معهد بِمدينة ليموج الفرنسية.

وقبل ذلك وفي تاريخ سابق، كان قديورة قد قدّم خدمة ولو بسيطة ترويجا لِوهران مسرح ألعاب البحر المتوسّط 2022.

ويُمكن إدراج ما أقدم عليه ومن زاوية أخرى، دعما من عدلان قديورة للسياحة الجزائرية.

وكتب عدلان قديورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في أحدث ظهور له: “صُنْعُ العالم بِطريقة أخرى، والرّغبة في الأفضل…مع إطلالة على الباهية وهران”.

وأرفق قديورة التغريدة بِصورة له في عاصمة الغرب الجزائري.