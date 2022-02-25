قديورة في الدرجة الثالثة الإنجليزية

أعلنت إدارة نادي بيرتن ألبيون الإنجليزي، الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة.

وأمضى متوسط الميدان عدلان قديورة (36 سنة) عقدا قصير المدّة، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي بيرتن ألبيون الإنجليزي، حتى الصيف المقبل.

وينشط فريق بيرتن ألبيون بطولة إنجلترا للدرجة الثالثة، تحت إشراف المهاجم الهولندي السابق والمدرب الحالي جيمي فلويد هاسلبانك.

وقال المدرب هاسلبانك في تصريحات نقلها موقعه النادي: “فريقنا يضمّ لاعبين شباب، وقديورة سيُفيدنا بِفضل خبرته، وأيضا قوته البدنية. أعرفه لمّا كنت في جهاز التدريب لِفريق نوتنغهام فوريست الإنجليزي (2012-2013)”.

من جهته، قال قديورة: “أنا سعيد بِتمثيل ألوان نادي بيرتن ألبيون. أعرف المدرب هاسلبانك ومستعدّ لِتقديم اللمسة الفنية المطلوبة”.

ويتموقع فريق بيرتن ألبيون في المركز الـ 13 من أصل 24 ناديا متنافسا، قبل 12 جولة عن إسدال ستار بطولة القسم الثالث الإنجليزي.

وكان قديورة قد فسخ عقده مع نادي شفيلد يونايتد من القسم الثاني الإنجليزي في جانفي الماضي، وقبل 6 أشهر من انقضاء المدّة.

وعاد عدلان قديورة بعدها إلى الجزائر، واقترب من الانضمام إلى فريق مولودية وهران، لكن رابطة الكرة المحترفة لم تمنح مسؤولي “الحمراوة” رخصة الانتداب، لِكون الفريق يُعاني ضائقة مالية، ومدرجا ضمن لائحة الأندية الممنوعة من جلب لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، التي أُسدل ستارها في البطولة الوطنية مساء الخميس.