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رياضة

قديورة: لا يزال محبطا لعدم التأهل إلى المونديال

الشروق الرياضي
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قديورة: لا يزال محبطا لعدم التأهل إلى المونديال

 أكد عدلان قديورة، أنه لا يزال محبطا لعدم تأهل محاربي الصحراء إلى مونديال قطر 2022. وقال قديورة إنه رغم مرارة إقصائنا في التصفيات إلا أني متشوق لمتابعة بطولة كأس عالم مختلفة تماما عن سابق النسخ، كونها تقام في فصل الشتاء في وقت يكون فيه اللاعبون في قمة الحضور الفني، هذا إلى جانب التقارب الذي يفتح الباب أمام فرص أكثر للاعبين للتدريب واستعادة اللياقة البدنية بسرعة، وتوفير الوقت الذي كانت المنتخبات تقضيه بالسفر والتنقل في النسخ السابقة”. وتابع: “هذا الأمر سيجعل المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات على مستوى الترشيحات بوجود أكثر من منتخب يملك الحظوظ للفوز باللقب إلى جانب الأسماء التقليدية كالبرازيل وفرنسا وألمانيا والأرجنتين وإنجلترا”.

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