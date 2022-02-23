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رياضة
"جباري" رئيس الحمراوة في تصريح لـ"الشروق":

“قديورة لن يلعب معنا لأن الفاف رفضت منحه رخصة استثنائية”

توفيق. ب
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“قديورة لن يلعب معنا لأن الفاف رفضت منحه رخصة استثنائية”
أرشيف

أكد رئيس مجلس إدارة فريق مولودية وهران يوسف جباري، في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، أن اللاعب الدولي عدلان قديورة قد غادر أرض الوطن ليلة الاثنين، عبر رحلة جوية نحو العاصمة باريس، ثم بعدها إلى إنجلترا مباشرة.

وحول أسباب مغادرته أوضح رئيس الحمراوة قائلا: “أردنا من خلال تعاقدنا مع قديورة جلب اسم كبير يستطيع تقديم إضافة لفريقنا، ويساعدنا على الخروج من الوضعية الحالية، لكن للأسف ورغم حضور اللاعب وتوقيعه على العقد، وبعدها تقديمنا طلب للاتحادية بمنحه رخصة استثنائية للعب معنا بما أننا ممنوعون من الاستقدامات بسبب ديون لجنة فض النزاعات، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، وأبلغنا قديورة بذلك، لذا قرر المغادرة سريعا قبل انتهاء المهلة التي منحها له فريقه الإنجليزي شيفيلد يونايتد للعودة، والآن هو متواجد مع ناديه، وأتأسف فعلا لضياع هذه الصفقة رغم محاولتنا لترسيمها”.

وبخصوص الإضراب الذي شنه اللاعبون ورفضهم التدرب يوم الاثنين، كشف جباري قائلا: “لقد تفاجأت عندما اتصلوا بي من الملعب، وقالوا لي بأن اللاعبين رفضوا التدرب، رغم أننا تحدثنا وكان هناك اتفاق بيننا، وتنقلت بعدها على جناح السرعة لملعب زبانة، واجتمعت معهم، وطلبت منهم مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، ويمكنني القول بأن المشكل تم حله، والشيكات جاهزة، وسنقوم بمنحها للاعبين، حيث اتفقنا على العودة لأجواء التدريبات والتحضيرات بداية من حصة الأمس، والتركيز فقط على المباراة المقبلة أمام شباب قسنطينة”.

وختم جباري حديثه لـ”الشروق” بالقول: “خلال الساعات الماضية فكرت جديا ومليا في تقديم استقالتي، فأنا مريض والأطباء نصحوني بالابتعاد عن كل أشكال الضغط، لكن لا يوجد أي شخص قبل بتولي المهمة ورئاسة النادي، ومن غير المعقول ترك المولودية في هذا الوضع الكارثي، وحاليا أواصل مهمتي مضطرا فقط، فما إن نتخلص من مشكل حتى نقع في مشكل أكبر منه، الرئيس السابق حطم الفريق تماما، وأغرقه بالديون، والآن ندفع ثمن تلك الفترة التسييرية السيئة”.

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