قديورة وتاهرت يتوقّعان تتويج أحد هذه المنتخبات بِكأس العالم

حصر اللاعبان الدوليان الجزائريان السابقان عدلان قديورة ومهدي تاهرت المنتخبات التي يُمكنها إحراز كأس العالم 2022 بِقطر، في خمسة فرق وطنية.

وسبق لِمتوسط الميدان قديورة (37 سنة/ نادي الدحيل القطري) خوض مونديال 2010 مع “الخضر”، بينما لم يُشارك المدافع تاهرت (32 سنة/ نادي الغرافة القطري) في هذه المنافسة، مُكتفيا بِخوض تصفيات الطبعة الحالية.

ورشّح قديورة منتخبات البرازيل وإنجلترا وفرنسا لِإحراز كأس العالم، المنافسة التي تنطلق بِقطر الأحد المقبل (أفواج المنتخبات في الصورة المُدرجة أدناه).

وفي تغريدة لِمؤسّسة دوري نجوم قطر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخميس، وضع تاهرت منتخبَي فرنسا والبرتغال في أفضل رواق لِنيل كأس العالم.

وبِاستثناء البرتغال، سبق للمنتخبات الأربعة الأخرى تذوّق حلاوة كأس العالم، ولو مرّة واحدة.