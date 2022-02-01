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رياضة

قديورة يفسخ عقده

علي بهلولي
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قديورة يفسخ عقده

فسخ اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة عقده مع نادي شفيلد يونايتد الإنجليزي، قبل الآوان.

وقالت إدارة نادي شفيلد يونايتد، الثلاثاء، إنها توصّلت إلى اتّفاق مع عدلان قديورة يقضي بِفسخ العقد. دون تقديم توضيحات سبب الرّحيل.

وكان متوسط الميدان قديورة (36 سنة) قد انضمّ إلى نادي شيفلد يونايتد من بطولة القسم الثاني الإنجليزي، في سبتمبر الماضي. بِعقدٍ يدوم موسما واحدا.

واكتفى قديورة بِالمشاركة في مقابلتَين فقط مع نادي شفيلد يونايتد في الموسم الحالي، واحدة في بطولة القسم الثاني وخاضها بديلا لِمدّة 25 دقيقة، والثانية أساسيا في كأس الرابطة المحلّية.

وتعرّض قديورة لِإصابة خطيرة على مستوى الكاحل في مطلع أكتوبر الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية لِحدّ الآن، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني الجزائري.

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