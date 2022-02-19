قديورة ينسج على منوال والده

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة، السبت، إلى فريق مولودية وهران. في أوّل تجربة له على مستوى البطولة الوطنية.

وأمضى متوسط الميدان عدلان قديورة (36 سنة) عقدا يرتدي بِموجبه زيّ “الحمراوة”، تنتهي مدّته في صيف 2023.

ويُسدل ستار سوق انتقالات اللاعبين في البطولة الوطنية بِتاريخ الـ 24 من فيفري الحالي، وتُجرى في اليوم الموالي الجولة الأولى من مرحلة العودة أو المشهد الـ 18.

وكان قديورة قد فسخ في شهر جانفي الماضي عقده مع نادي شفيلد يونايتد من القسم الثاني الإنجليزي، قبل 6 أشهر من نهاية المدّة.

وإذا كان بعض أنصار فريق مولودية وهران قد استحسنوا هذا الانتداب، بِالنظر إلى خبرة قديورة الكروية الدولية. إلّا أن بعضهم الآخر تساءل عن كيفية تمكّن الإدارة من توفير المستحقات المالية لِهذا الوافد الجديد، في ظلّ الأزمة الخانقة التي يمرّ بها نادي عاصمة الغرب الجزائري. حيث يُروّج بِهذا الشأن أن قديورة سيقبض أجرة تقترب من نصف مليار سنتيم شهريا، فضلا عن امتيازات أخرى.

وهكذا سيخوض عدلان قديورة أوّل تجربة له في البطولة الوطنية، أسوة بِأبيه ناصر قديورة الذي تقمّص سابقا ألوان نادي اتحاد العاصمة.

وبِخصوص فريق مولودية وهران، فهو يتموقع أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 13، من أصل 18 ناديا متنافسا، بعد نهاية مرحلة الذهاب. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل النوادي الأربعة الأخيرة، والفريق الجديد لِقديورة لا يبتعد سوى بِفارق 4 نقاط، عن صاحب المركز الـ 15 نصر حسين داي.