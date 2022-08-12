قديورة ينفي وجود خلافات بين محرز وغوارديولا

مشاركته في مواجهة بورنموث غير مؤكدة

نفى الدولي الجزائري، عدلان قديورة، نجم نادي الدحيل القطري وجود أي خلافات بين قائد “الخضر” ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، ومدربه الإسباني، بيب غوارديولا، مشيرا إلى أنه تحسن أكثر منذ بدأ العمل مع مدرب نادي برشلونة الإسباني السابق، رغم اعترافه بأن محرز لا يحظى بالتقدير اللازم، وعلى وجه التحديد بعد الأرقام التي سجلها الموسم الماضي.

ويعاني رياض محرز من مشكلة عدم المشاركة بانتظام في مباريات مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز على وجه التحديد، ومعاناته من تبعات سياسة التدوير التي يتبناها غوارديولا، وكان النجم الجزائري اكتفى بالمشاركة لثلاث دقائق فقط في المواجهة الافتتاحية للسيتي في “البريميرليغ” الأحد الماضي، واستبعدت وسائل الإعلام الإنجليزية مشاركته في لقاء الجولة الثانية مساء اليوم أمام بورنموث.

وقال قديورة الذي انضم قبل أيام معدودة فقط لنادي الدحيل القطري في تصريحات لموقع “تالك سبورت” الانجليزي، ردا على سؤال متعلق إن كان رياض محرز من أفضل اللاعبين في العالم حاليا: “إنه أحد أفضل اللاعبين بالتأكيد”، في دعم قوي من “الدبابة” لزميله في “الخضر”، وحرص نجم نادي واتفورد الإنجليزي السابق على إبراز “التهميش الإعلامي” لمحرز وعدم خصه بالتقدير الكافي بانجلترا مؤخرا رغم المستويات الكبيرة، التي يقدمها حسبه، وصرح بهذا الخصوص: “قدم محرز مستويات رائعة الموسم الماضي”، قبل أن يضيف: “لكن الناس لم تتحدث عنه كثيرا لأنه كان هناك محمد صلاح ودي بروين وماني”، وأردف: “لا يجب أن ننسى أن رياض محرز كان هداف مانشستر سيتي الموسم الماضي..”.

وتابع بطل إفريقيا مع المنتخب الجزائري عام 2019 إبراز إمكانات نجم ليستر سيتي السابق، وصرح: “أعتقد بأنه يتمتع بجودة لا يمتلكها الكثيرون. بالنسبة له عندما يلعب مباراة في الدور نصف النهائي للمان سيتي أو مباراة مصغرة (5 ضد5) فإن الأمر هو نفسه بالنسبة له”، وبرر: “عندما يحصل على الكرة لا يشعر بذلك التوتر أو القلق المصاحب للمباريات الكبيرة”، وزاد: “لديه الجودة بقدمه اليسرى. يعرف دائمًا مكان وضع الكرة أو كيفية الهروب من المدافع”، مضيفا: “من الصعب أنت تراقبه، تعتقد أنه يجب عليك منعه من استخدام قدمه اليسرى، لكن يمكنه التسديد بقدمه اليمنى أيضا، لذلك ليس من السهل التعامل مع لاعب من هذا القبيل”.

من جهة أخرى، حرص قديورة (36 عاما) على نفي شائعات وجود خلافات بين محرز وغوارديولا بسبب طريقة معاملة الأخير لرياض محرز، كما يعتقد ذلك الكثير من الجزائريين، وقال بهذا الشأن: “إنه يحب بيب. هو يتحدث كثيرا عنه عندما كنا نلتقي في تربصات المنتخب الجزائري”، وأردف: “إنه يعتقد حقًا أنه أحد أفضل المدربين في العالم. ويقول عنه إنه مدرب شغوف للغاية ويركز حقًا على كل التفاصيل”، وختم: “هناك توافق كبير بينهما ولقد تطور كثيرا تحت إشرافه”.