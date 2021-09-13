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الجزائر

قديورة يوّقع في شيفيلد يونايتد وينهي فترة البطالة

سليم.ع
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قديورة يوّقع في شيفيلد يونايتد وينهي فترة البطالة

أعلن فريق شيفلد بونايتد من دوري البطولة الإنجليزية تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري عدلان قديورة.
وأشاد النادي الإنجليزي بإمكانات قديورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث أرفق صورتين لقديورة الأولى بألوان نادي شيفلد والثانية بألوان “الخضر” مع خريطة الجزائر.

وكتب نادي شيفيلد على صفحته: ” خبرة دولية للمستقدم الجديد عدلان قديورة”، وأضاف: ” مرحبا بك عدلان قديورة ..”.
وبترسيم انضمامه إلى نادي شيفليد يونايتد يكون عدلان قديورة قد أنهى فترة البطالة التي عاشها منذ جويلية الماضي، بعد تسريحه من نادي الغرافة.
وجاء التحاق قديورة بشيفيلد بإلحاح من مدرب الفريق سلافيا يوكانوفيتش، الذي دربه سابقا في البطولة القطرية.
وبتوقيعه في شيفيلد يكون قديورة، قد بعث حظوظه من جديد في العودة إلى المنتخب الوطني، بعدما غاب عن التربص السابق لتواجده في تلك الفترة من دون فريق.

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