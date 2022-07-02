قديورة يُروّج للسياحة الجزائرية و”العرس” المتوسّطي الوهراني

قدّم اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة، خدمة ولو بسيطة ترويجا لِوهران مسرح ألعاب البحر المتوسّط 2022.

ويُمكن إدراج ما أقدم عليه ومن زاوية أخرى، دعما من عدلان قديورة للسياحة الجزائرية.

وكتب عدلان قديورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في أحدث ظهور له: “صُنْعُ العالم بِطريقة أخرى، والرّغبة في الأفضل…مع إطلالة على الباهية وهران”.

وأرفق قديورة التغريدة بِصورة له في عاصمة الغرب الجزائري.