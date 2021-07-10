قديورة يُريدها “شقراءً”!

العنوان الذي أدرجناه أعلاه لا علاقة له بِركن الزواج، في الصحافة الفنية الورقية لِفترة تسعينيات القرن الماضي!

كما لا علاقة للعنوان بِالفيلم السنيمائي الأمريكي الشهير لِنجمة التمثيل الرّاحلة مارلين مونرو “الرّجال يُفضّلون الشقروات”!

كلّ ما في الأمر أن اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة، وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قال: “إن شاء الله، نُحرز الكأس الشّقراء”، وأدرج صورة له وبِجواره مُجسّم كأس العالم.

ومعلوم أن قديورة كان قد ظفر رفقة “محاربي الصحراء” بِالكأس “السّمراء” (اللقب الإفريقي)، بِمصر صيف 2019.

ويكون قديورة قد لجأ إلى رفع المعنويات وتحفيز “الخضر” وجمهورهم العريض والوفيّ، وليس لِبيع دبّ لم يصطده تلاميذ جمال بلماضي بعد.

وعلى ذكر بلماضي، فقد أوضح في ظهور إعلاميّ أخير، بِشأن جدل إحراز كأس العالم، وقال إنه يُركز على التصفيات أوّلا، وعندما يتأهّل أشباله لِنهائيات المونديال، فسيُقدّمون أقوى العروض الفنية. مُشدّدا على أن عبارة “المهمّ المشاركة” لا توجد في قاموسه، وأنه يحترم كلّ منافس بِصرف النّظر عن تاريخه ووزنه الحالي، لكن لا يخشى أيّ منتخب مهما كان اسمه.

ويبدأ عدلان قديورة رفقة المنتخب الوطني الجزائري رحلة كأس العالم نسخة قطر 2022، بِخوض الدور الثاني وقبل الأخير من التصفيات، في أواخر أوت المقبل. ضمن فوج يضمّ بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

وسبق لِعدلان قديورة (35 سنة) أن شارك مع “الخضر” في مونديال 2010 بِجنوب إفريقيا، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في المقابلات الثلاث لِدور المجموعات، أمام سلوفينيا وإنجلترا وأمريكا. وفي نسخة البرازيل 2014، لم يجلبه الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش.