قد يكون مرض السرطان نعمة ربّانية.. الإيطالي “فيالّي” نموذجا

قال النّجم السابق لِكرة القدم الإيطالية جانلوكا فيالّي، إنّه يُبدي تخوّفا من الموت وعالم الآخرة. واصفا المرض بِالدّرس القيّم.

ويخضع جانلوكا فيالّي (57 سنة) للعلاج من مرض سرطان البنكرياس (غدّة كبيرة خلف المعدة) الذي تعرّض له في السنوات القليلة الماضية، لكن لم يمنعه من ممارسة العمل في منتخب إيطاليا، حيث يشغل منذ أواخر عام 2019 منصب “منسّق فني”.

وأوضح جانلوكا فيالّي: ” أخاف أن أموت، نعم. لا أعرف متى ينطفئ الضّوء، وماذا سيكون هناك في الجانب الآخر. لكن في الوقت نفسه، أنا مُتحمّس أيضا لِمعرفة ذلك العالم (الآخرة)”.

جاء ذلك عبر شريط وثائقي أنجزته المنصّة الرّقمية الأمريكية “نتفليكس”، وستبثّه في الـ 18 من مارس الحالي. بعد أن عرضت بعض المقتطفات لِجمهورها تشويقا.

وأضاف فيالّي: “مفهوم الموت يُستخدم لِفهم الحياة وتقديرها. هناك خليط من القلق والتشوّق لِإنجاز جميع المشاريع التي خطّطت لها. أشعر أنّي محظوظ”. في إشارة إلى إمكانية تحييد المعاناة.

واختتم بِنبرة متفائلة: “يُمكن للمرض أن يُعلّمك كثيرا من الدروس، وقد يكون أيضا فرصة لِفعل شيء ما كنت تعجز عنه سابقا. يُمكن القول إنّي شاكر لِمرض السرطان!”.

وكان جانلوكا فيالّي قد ساهم في إحراز منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا، في الصيف الماضي. ومن قبل في منصب مهاجم، أحرز لقب رابطة أبطال أوروبا مع فريق جوفانتوس عام 1996 (يرفع الكأس في الصورة الثانية)، وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع النادي ذاته عام 1993، وكأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس مع نادي سامبدوريا عام 1990. فضلا عن تتويجات أخرى كبيرة.