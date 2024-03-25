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الرأي
الحلقة الرابعة عشر: الإبدال (7)

قراءات مع الدكتور فاضل السامرّائي

لمباركية نوّار
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قراءات مع الدكتور فاضل السامرّائي

وقد يستعمل كلمة في موطن، ثم يستعملها في موطن آخر مبدّلا فيها حرف، وذلك نحو: مكّة وبكّة، واللآتي واللاّئي، وبصطة وبسطة ونحوها. وكل ذلك لغرض.

فقد قال -تعالى-: ((إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) (آل عمران: 96- 97).

وقال: ((وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا)) (الفتح: 24).

فقال في آية آل عمران: (بكّة)، وقال في الفتح: (مكّة). وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، فجاء بالاسم (بكّة) من لفظ (البكّ) الدّال على الزحام لأنه في الحج يبكّ الناس بعضهم بعضا، أي: يزحم بعضهم بعضا، وسمّيت (بكّة) لأنهم يزدحمون فيها.

وليس السيّاق كذلك في آية الفتح، فجاء بالاسم المشهور لها، أعني (مكّة) بالميم. فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه، والله أعلم.

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