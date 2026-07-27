قراءة تحليلية في مخرجات الندوة الوطنية لوزارة التربية

خارطة طريق جديدة للمدرسة الجزائرية من خلال الإصلاحات الهيكلية

لم تعد الندوات الوطنية التي تعقدها وزارة التربية الوطنية مجرد لقاءات دورية لتقييم الدخول المدرسي أو تقديم التعليمات التنظيمية ، بل أضحت فضاءات استراتيجية لصناعة القرار ورسم السياسات العمومية واستشراف مستقبل المدرسة الجزائرية في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التربية والاقتصاد والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، جاءت الندوة الوطنية التي أشرف عليها وزير التربية الوطنية الدكتور محمد صغير سعداوي يومي 25 و26 جويلية 2026 لتعلن عن ميلاد مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي تتجاوز الحلول الظرفية نحو بناء مدرسة جزائرية أكثر جودة ونجاعة ، قادرة على تكوين رأس مال بشري يمتلك الكفاءة والمعرفة وروح المبادرة ، بما ينسجم مع التزامات الدولة الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

المتتبع لمجريات الندوة الوطنية يدرك أن الوزارة انتقلت من منطق التسيير الإداري التقليدي إلى منطق القيادة الاستراتيجية، حيث لم يعد الهدف يقتصر على ضمان دخول مدرسي ناجح ، بل أصبح يتمثل في بناء منظومة تربوية قادرة على التكيف مع المتغيرات، من خلال اعتماد مبادئ الحوكمة، والتخطيط الاستشرافي، والتسيير بالأهداف ، والاعتماد على مؤشرات الأداء في اتخاذ القرار.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة إذا علمنا أن قطاع التربية الوطنية يعد أكبر مرفق عمومي في الجزائر، إذ يستقبل سنويًا أكثر من 11 مليون تلميذ عبر عشرات الآلاف من المؤسسات التعليمية ، ويؤطرهم مئات الآلاف من الموظفين بين أساتذة وإداريين ومفتشين وعمال ، وهو ما يجعل أي إصلاح فيه ذا أثر مباشر على المجتمع والدولة والاقتصاد.

أكدت الندوة الوطنية أن المدرسة الجزائرية مقبلة على مرحلة جديدة من تحديث المضامين التعليمية، من خلال مواصلة مراجعة المناهج وفق مقاربة الكفاءات، وتحسين جودة التعلمات، والانتقال تدريجيًا من التعليم القائم على الحفظ إلى التعلم المنتج للمعرفة ، وتنمية التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات.

كما تم تثبيت تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، إلى جانب إعادة تنظيم تدريس بعض المواد ، بما يضمن تحقيق الانسجام بين مختلف الأطوار التعليمية ويرفع من كفاءة التلميذ اللغوية والعلمية ويعزز انفتاحه على المعرفة العالمية.

ولم تغفل الوزارة أهمية الابتكار إذ جرى تثمين المبادرات التربوية ، وتشجيع المشاريع العلمية والمسابقات الوطنية ، باعتبارها أدوات لترسيخ ثقافة الإبداع داخل المؤسسة التربوية ، وتحويلها من فضاء للتلقين إلى بيئة منتجة للأفكار والكفاءات.

ولعل أبرز ما خرجت به الندوة الوطنية هو الإعلان عن إصلاح هيكلي عميق في التعليم الثانوي ، يتمثل في الانتقال من نظام الجذع المشترك إلى نظام الشعب ابتداءً من الموسم الدراسي 2027-2028 ، وهي خطوة تعكس رغبة الوزارة في إعادة بناء المسارات الدراسية بما يتلاءم مع ميولات التلاميذ ومتطلبات الجامعة وسوق العمل.

ويكتسي هذا القرار أهمية كبيرة ، لأنه يضع حدًا لجملة من الاختلالات التي أفرزها النظام السابق ، ويمنح التلميذ إمكانية بناء مشروعه الدراسي والمهني وفق اختيارات أكثر وضوحًا ، مع تعزيز التخصص المبكر وتحسين نوعية التكوين.

كما أعلنت الوزارة عن استحداث شعبة للإعلام الآلي ، وهو قرار استراتيجي ينسجم مع التحولات الرقمية العالمية ، ويؤكد إدراك الوزارة لأهمية إعداد جيل متمكن من علوم الحاسوب، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني ، باعتبارها مجالات تشكل مستقبل الاقتصاد الوطني والعالمي.

شكل التحول الرقمي أحد أهم محاور الندوة الوطنية ، حيث أكدت الوزارة مواصلة رقمنة مختلف العمليات الإدارية والبيداغوجية ، بما يشمل التسجيلات، وتسيير الموارد البشرية ، والحياة المدرسية، والامتحانات، والخدمات الموجهة للأولياء.

إن الرقمنة لم تعد مجرد وسيلة لتبسيط الإجراءات ، بل أصبحت ركيزة أساسية في الحوكمة الرشيدة ، إذ تسمح ببناء قواعد بيانات دقيقة ودعم اتخاذ القرار ، وتحسين الشفافية ، وتقليص آجال معالجة الملفات، وترشيد النفقات العمومية.

ومن أهم الرسائل التي حملتها الندوة الوطنية إعادة الاعتبار لدور مدير المؤسسة التعليمية باعتباره قائدًا تربويًا قبل أن يكون مسيرًا إداريًا.

فالمدير مطالب اليوم بقيادة الطاقم الإداري والتربوي ، وتعبئة الموارد ، وتحسين المناخ المدرسي ، ومتابعة تنفيذ المشاريع التربوية وتقييم الأداء وترقية التكوين المستمر ، بما ينسجم مع مفاهيم القيادة التحويلية والإدارة الحديثة.

كما أكدت الوزارة ضرورة الانتقال من ثقافة تنفيذ التعليمات إلى ثقافة المبادرة والابتكار والعمل التشاركي، بما يجعل المؤسسة التربوية أكثر استقلالية وفاعلية.

ومن الجوانب الإيجابية التي ميزت الندوة الوطنية اعتماد تسع ورشات وطنية متخصصة، تناولت مختلف ملفات القطاع وهي: التمدرس، التقييم البيداغوجي، المالية، الهياكل والتجهيزات، التأطير الإداري والبيداغوجي، العلاقة مع الشريك الاجتماعي والخدمات الاجتماعية وأمن المؤسسات، الأنشطة المكملة ودعم التمدرس، الرياضة المدرسية، الرقمنة.

ويعكس هذا التنظيم تبني الوزارة لمنهجية التخطيط التشاركي، حيث أصبحت القرارات تبنى على التشخيص وتحليل المعطيات والاستماع إلى الخبرة الميدانية وهو ما يعزز فرص نجاح الإصلاحات واستدامتها.

ولا يمكن لأي إصلاح تربوي أن يحقق أهدافه دون توفير الإمكانات المالية اللازمة.

ومن هذا المنطلق أولت الندوة اهتمامًا خاصًا بترشيد الإنفاق، وتحسين استغلال الاعتمادات المالية ، وربط الاستثمار في الهياكل والتجهيزات بالأولويات الحقيقية، مع اعتماد مبادئ النجاعة والفعالية في تسيير المال العام.

كما أن مواصلة إنجاز المؤسسات التعليمية الجديدة، وتجهيزها بالمخابر، والورشات والأقسام الرقمية ، يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري ، باعتبار أن جودة الفضاء التربوي تنعكس مباشرة على جودة التعلمات.

إن القاسم المشترك بين مختلف القرارات التي خرجت بها الندوة الوطنية هو جعل جودة التعليم الهدف المركزي لكل السياسات التربوية.

فجودة التعليم لا تتحقق فقط بتحسين البرامج، وإنما كذلك بتطوير التكوين ، وتحسين الحوكمة، وتوفير التأطير الكافي ، والاعتماد على التقييم المستمر ، وتعزيز الرقمنة، وربط المدرسة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

كما أن بناء مدرسة المستقبل يقتضي الاستثمار في الأستاذ والإدارة والمفتش والولي ، باعتبارهم شركاء في صناعة النجاح، وليس مجرد منفذين للقرارات.

لقد أظهرت الندوة الوطنية أن وزارة التربية الوطنية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، تقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تتجاوز المعالجة الظرفية إلى إعادة هندسة المنظومة التربوية وفق مبادئ الجودة والحوكمة والابتكار والرقمنة.

ويحسب لوزير التربية الوطنية الدكتور محمد صغير سعداوي أنه نجح في إضفاء نفس إصلاحي جديد على القطاع، قائم على الحوار ، والتخطيط العلمي ، والقيادة الهادئة والمتابعة الميدانية ، مع الحرص على أن تكون القرارات مبنية على التشخيص الواقعي واحتياجات الميدان ، لا على الحلول الآنية.

كما تعكس الإصلاحات المعلنة قناعة راسخة بأن المدرسة الجزائرية مطالبة اليوم بأن تكون مؤسسة لإنتاج المعرفة ، وتنمية الكفاءات، وصناعة المواطن القادر على الإبداع والمنافسة ، وهو ما يجعل هذه المرحلة إحدى أهم المحطات في مسار تحديث المنظومة التربوية الوطنية.

ويبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من جودة التخطيط إلى جودة التنفيذ ، ومن الإعلان عن الإصلاح إلى قياس أثره من خلال مؤشرات موضوعية ، تتجسد في تحسين نتائج التلاميذ، والرفع من كفاءة المؤسسات، وتعزيز ثقة المجتمع في المدرسة الجزائرية، حتى تصبح بحق قاطرة للتنمية الوطنية وبناء الجزائر المنتصرة.