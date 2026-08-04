قراءة علمية في الإصلاحات الهيكلية للتعليم الثانوي

بين رهانات الجودة واستشراف مدرسة المستقبل

لم يعد الإصلاح التربوي في القرن الحادي والعشرين خيارًا سياسيًا أو إداريًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات المعرفة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

فالأنظمة التعليمية التي تستمر في إنتاج نفس المخرجات بآليات تقليدية تجد نفسها عاجزة عن تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل ، في حين أن الدول التي جعلت من المدرسة محركًا للتنمية استطاعت في ظرف وجيز أن تحقق قفزات نوعية في مؤشرات الابتكار والتنافسية والتنمية البشرية. ومن هذا المنطلق ، تأتي الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي باشرتها وزارة التربية الوطنية في مرحلة مفصلية من تاريخ المدرسة الجزائرية ، باعتبارها مشروعًا يهدف إلى إعادة هندسة التعليم الثانوي وفق رؤية أكثر انسجامًا مع متطلبات المستقبل ، وأكثر قدرة على تحقيق الجودة والنجاعة والإنصاف التربوي.

إن الإصلاحات المعلنة لا يمكن اختزالها في تعديل شبكة المواقيت أو إعادة توزيع بعض المواد الدراسية ، لأن جوهرها يتمثل في إعادة بناء الهندسة البيداغوجية للتعليم الثانوي.

فالهندسة البيداغوجية الحديثة تقوم على تنظيم التعلمات وفق منطق الكفاءات ، والتدرج في اكتسابها ، وتحقيق التوازن بين المواد الأساسية والتخصصية ، بما يسمح للمتعلم ببناء شخصية علمية متكاملة بعيدًا عن الاكتظاظ المعرفي الذي كان يثقل السنة الثالثة ثانوي.

ومن هذا المنظور، فإن إعادة توزيع بعض المضامين الدراسيةومنها تدريس محتويات مادتي الفرنسية والفلسفة في السنة الثانية ثانوي بالنسبة لبعض الشعب، لا تعني إقصاء للمعرفة وإنما تندرج ضمن فلسفة إعادة تنظيم زمن التعلم، بما يضمن استيعابًا أفضل للمعارف، ويمنح تلميذ البكالوريا حيزًا أكبر للتعمق في المواد التخصصية.

وتنسجم هذه الرؤية مع الاتجاهات الحديثة في علوم التربية التي تؤكد أن جودة التعليم لا تقاس بعدد الساعات أو كثافة البرامج ، وإنما بمدى تمكن المتعلم من الكفاءات المستهدفة. فالمقاربة بالكفاءات التي أصبحت مرجعًا في كثير من الأنظمة التعليمية ، تنطلق من مبدأ أن المتعلم ينبغي أن يكون قادرًا على توظيف معارفه في وضعيات جديدة وتحليل المشكلات ، واتخاذ القرار والعمل التعاوني ، بدل الاقتصار على الحفظ والاستظهار.

ومن ثم فإن مراجعة البناء البيداغوجي للمرحلة الثانوية تمثل انتقالًا من منطق الكم إلى منطق الكيف ومن ثقافة إنهاء البرنامج إلى ثقافة تقيق مخرجات التعلم.

ويعد استحداث شعبة المعلوماتية من أبرز المؤشرات على أن المدرسة الجزائرية بدأت تتفاعل مع التحولات العالمية التي فرضها الاقتصاد الرقمي.

فقد أصبحت البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، من أهم المجالات التي تشهد نموًا متسارعًا على المستوى الدولي، وهو ما يجعل الاستثمار في تكوين كفاءات رقمية منذ التعليم الثانوي خيارًا استراتيجيًا.

كما أن هذا التوجه يعزز قابلية الخريجين للاندماج في التعليم العالي وفي القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والابتكار.

ومن زاوية السياسات التعليمية فإن هذه الإصلاحات تجسد انتقالًا نحو الحوكمة التربوية التي تقوم على التخطيط الاستراتيجي، والتقويم المستمر وربط المدرسة بحاجات المجتمع والتنمية الوطنية.

فالنجاعة الداخلية للمنظومة التعليمية لم تعد تقاس فقط بنسبة النجاح في الامتحانات ، وإنما بقدرتها على الحد من الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات ورفع كفاءة الموارد البشرية، بينما تقاس النجاعة الخارجية بمدى قدرة المدرسة على إعداد متخرجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

لقد أثبتت التجارب الدولية أن الإصلاحات العميقة غالبًا ما تسبقها أو ترافقها موجات من النقاش والاعتراض.

ففي فنلندا التي تعد اليوم من أبرز النماذج التعليمية ، أثارت مراجعة المناهج واعتماد التعلم متعدد التخصصات نقاشًا واسعًا قبل أن تظهر نتائجها الإيجابية. كما أن سنغافورة أعادت هيكلة منظومتها التعليمية وفق شعار “علّم أقل ليتعلم التلميذ أكثر”، مستهدفة تنمية التفكير النقدي والإبداع بدل التركيز على كثافة المحتوى.

أما كوريا الجنوبية فقد ربطت إصلاح التعليم مباشرة برؤيتها الاقتصادية، فاستثمرت في العلوم والتكنولوجيا وتكوين المعلمين ، وهو ما انعكس على قدرتها التنافسية عالميًا. وتؤكد هذه النماذج أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى وإلى صبر مجتمعي ، وإلى تقييم مستمر.

وفي هذا السياق تبرز الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية بقيادة الدكتور محمد صغير سعداوي في الدفع نحو إصلاحات هيكلية تستهدف تحديث التعليم الثانوي وربطه برهانات المستقبل.

فقد اتسمت المرحلة الأخيرة بفتح ملفات تنظيمية وبيداغوجية ذات أثر مباشر في تحسين جودة التعلمات ، مع التأكيد على أن مصلحة التلميذ وجودة التكوين تمثلان محور كل إصلاح.

كما يعكس تبني إصلاحات تمس البنية التنظيمية للمرحلة الثانوية إرادة للانتقال من المعالجة الظرفية إلى الإصلاح المؤسسي القائم على التخطيط والاستشراف.

ومع ذلك، فإن نجاح أي إصلاح لا يرتبط فقط بجودة القرار وإنما بجودة تنفيذه. فالإصلاح يحتاج إلى مرافقة بيداغوجية ، وتكوين مستمر للأساتذة وتأهيل المديرين والمفتشين ، وتوفير التجهيزات التعليمية خاصة في الشعب المستحدثة التي تتطلب مخابر رقمية ووسائل تعليم حديثة.

كما أن التقويم المرحلي للإصلاح والاستماع إلى الملاحظات العلمية للفاعلين التربويين يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين السياسات العمومية وتعزيز الثقة في مسار التغيير.

إن المدرسة الجزائرية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء التعليم الثانوي على أسس أكثر مرونة وجودة واستشرافًا.

وإذا كانت بعض القرارات قد أثارت نقاشًا داخل الأسرة التربوية ، فإن ذلك يظل أمرًا طبيعيًا في كل مشروع إصلاحي يمس بنية منظومة تضم ملايين التلاميذ ومئات الآلاف من الفاعلين التربويين.

فالإصلاحات الكبرى لا تُقاس بحجم الجدل الذي يرافقها في بدايتها،د ، وإنما بالأثر الذي تتركه على جودة التعلمات، وعلى كفاءة الخريجين ، وعلى قدرة المدرسة على إعداد أجيال قادرة على الإبداع والإنتاج والمنافسة.