قراءة في عدد أكتوبر من مجلة الشروق العربي
تطالعون في عدد أكتوبر من مجلة الشروق العربي…
المطربة منال حدلي تكشف:
“سأعتزل…لأنني أفكر في الآخرة قبل كل شيء”
• ما العمل؟…ابنتي تريد الزواج من مسبوق قضائيا!
• هل طاعة الزوج مسبقة على طاعة الأم؟
• استطلاع..
هل تقبل أن تكون ابنتك لاعبة كرة قدم؟
• مطلقون يعيشون تحت سقف واحد..
استمرار الزواج غير الشرعي بسبب الجهل بأحكام الدين!
وتجدون ايضا..
• تأثيرات فصل الخريف على نفسية المرأة وجمالها..من موعد مع النشاط إلى موسم للاكتئاب والخمول
• الفيديوهات التافهة واستعراض الجنون والمجون عبر مواقع الإنترنت..عندما تقضي المكاسب المادية والرغبة في الشهرة على المبادئ والأخلاق
• سقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ..إجراءات وقائية لتطويق المأساة
• في أكتوبر الوردي..سرطان الثدي عند الرجال.. ما أسبابه وأعراضه؟
• كيف تتعاملين مع الزوج سليط اللسان؟
• مهن جديدة تقتحم سوق العمل في الجزائر ..توفر مناصب شغل وتقلل التعب على ربات البيوت
• ولائم العزاء ..صدقة أم نياحة على الميت وتكليف لعائلته؟
• هذه هي قصة الزواج الثاني لمحرز… في انتظار الثالث العام المقبل
• أزياءنا التقليدية…اللباس المستغانمي..همس الشدة وفخامة التقريفة وترف الزلماطي
• عميد الصحافة في الجزائر..أبو اليقظان إبراهيم..الأديب الصحفي الذي أطلق 8 جرائد ثورية
ومواضيع مميزة أخرى تجدونها في العدد..
وفي حوارات المجلة تقرأون..
• الممثل والمخرج السوري وائل رمضان لمجلة الشروق العربي:
“أعلنوا وفاتي بشهادة رسمية… وحقي عند الله”
• أما نجمة المسرح والشاشة الجزائرية نوال مسعودي فتصرح:
“نمتلك كافة المقومات لإنشاء قرى سنيمائية”
وفي عالم الموضة والجمال..
ليكات” ستايل للمحجبات
-ولمحبات الفاشن…حقائب وأكسسوارات موسمية لانطلاقة حيوية
-واكتشفي أيضا اخر صيحات عطور خريف وشتاء 2023
ولجمالك:
المكياج الذي يلائم الدخول الاجتماعي..آخر صيحات خريف وشتاء 2023
وتجدين أيضا ملفا كاملا عن اساسيات صبغ الشعر وسحب اللون من الشعر
-ولمطبخك..
وصفات عصرية موسمية
-وفي الرياضة..
سليماني يرفض أموال الخليج و يختار المشروع الرياضي
تحضيرا لكأس إفريقيا بكوت ديفوار شهر جانفي القادم..غويري ولعروسي ينضمان إلى كتيبة بلماضي
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