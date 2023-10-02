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الشروق العربي

قراءة في عدد أكتوبر من مجلة الشروق العربي

الشروق العربي
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قراءة في عدد أكتوبر من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد أكتوبر من مجلة الشروق العربي…

المطربة منال حدلي تكشف:

“سأعتزل…لأنني أفكر في الآخرة قبل كل شيء”

• ما العمل؟…ابنتي تريد الزواج من مسبوق قضائيا!

• هل طاعة الزوج مسبقة على طاعة الأم؟

• استطلاع..

هل تقبل أن تكون ابنتك لاعبة كرة قدم؟

• مطلقون يعيشون تحت سقف واحد..

استمرار الزواج غير الشرعي بسبب الجهل بأحكام الدين!

وتجدون ايضا..

• تأثيرات فصل الخريف على نفسية المرأة وجمالها..من موعد مع النشاط إلى موسم للاكتئاب والخمول

• الفيديوهات التافهة واستعراض الجنون والمجون عبر مواقع الإنترنت..عندما تقضي المكاسب المادية والرغبة في الشهرة على المبادئ والأخلاق
• سقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ..إجراءات وقائية لتطويق المأساة

• في أكتوبر الوردي..سرطان الثدي عند الرجال.. ما أسبابه وأعراضه؟

• كيف تتعاملين مع الزوج سليط اللسان؟

• مهن جديدة تقتحم سوق العمل في الجزائر ..توفر مناصب شغل وتقلل التعب على ربات البيوت

• ولائم العزاء ..صدقة أم نياحة على الميت وتكليف لعائلته؟

• هذه هي قصة الزواج الثاني لمحرز… في انتظار الثالث العام المقبل

• أزياءنا التقليدية…اللباس المستغانمي..همس الشدة وفخامة التقريفة وترف الزلماطي

• عميد الصحافة في الجزائر..أبو اليقظان إبراهيم..الأديب الصحفي الذي أطلق 8 جرائد ثورية

ومواضيع مميزة أخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

• الممثل والمخرج السوري وائل رمضان لمجلة الشروق العربي:
“أعلنوا وفاتي بشهادة رسمية… وحقي عند الله”

• أما نجمة المسرح والشاشة الجزائرية نوال مسعودي فتصرح:
“نمتلك كافة المقومات لإنشاء قرى سنيمائية”

وفي عالم الموضة والجمال..

ليكات” ستايل للمحجبات

-ولمحبات الفاشن…حقائب وأكسسوارات موسمية لانطلاقة حيوية

-واكتشفي أيضا اخر صيحات عطور خريف وشتاء 2023

ولجمالك:

المكياج الذي يلائم الدخول الاجتماعي..آخر صيحات خريف وشتاء 2023
وتجدين أيضا ملفا كاملا عن اساسيات صبغ الشعر وسحب اللون من الشعر

-ولمطبخك..

وصفات عصرية موسمية

-وفي الرياضة..

سليماني يرفض أموال الخليج و يختار المشروع الرياضي
تحضيرا لكأس إفريقيا بكوت ديفوار شهر جانفي القادم..غويري ولعروسي ينضمان إلى كتيبة بلماضي

مطالعة شيقة

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