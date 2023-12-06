قراءة في عدد ديسمبر من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد ديسمبر من مجلة الشروق العربي…

أنس تينا يصرح:

• فيديو “وين بيها” نجح لأنه يمثل واقعا مرا سئم منه الشعب الجزائري

..وهذا ما تعلمته من العلامة “ايت علجت”

وتجدون أيضا..

أولياء يسمون أولادهم بأسماء الجن وصغار الحيوانات!

استطلاع العدد..هل تقبلين منح مولودك لعائلة لا تنجب؟

اكتئاب نهاية السنة…

كيف تتجاوز ديسمبر بسعادة وسلام؟

وتجدون ايضا..

• للأمهات…اكتشفي أي نوع من الأمهات انت؟

• التجويع العاطفي..أذكى طريقة لضمان حب وقلب الزوج

• الزوجةالمتطلبة مادياومعنويا …فخ يقع فيه الرجل

• الشكوى وكثرة التذمر اضطراب نفسي،أم عادة اجتماعية؟

• العقاب بالمقاطعة والصمت بين الأزواج..أقصرالطرق لخلق الضغينة،وأكبر محرك للرغبةفي الانتقام

• ألعاب الطفولة بين الأمس واليوم..من القريدةوالسيرسو إلى بوبجي وفريفاير

•هكذاتؤثر مشاهد العنف والدمار على حياتنا.. مرضى وأصحاء يعانون من تدهور سلوكهم وصحتهم النفسية والبدنية.

• المتعايشون مع الإيدز.. كيف يمكنهم الزواج بشركاء غيرمصابين؟

• استطلاع العدد.. هل تقبلين تقديم ولدك حديث الولادة كهدية لعائلة لا تنجب؟

• النوميروفوبيا.. ماسرّ الخوف من عددالشيطان والجمعة 13؟

• بالضحك وخل التفاح والشاي الأخضر..كيف تبدو أصغر من سنك بعشر سنوات؟

• تراث…لماذا تحمله أشهر نساء الجزائر.. مصطلح لالة هل هو عربي أم أمازيغي؟

• متلازمة جوسكا..متى يتحول حديث النفس إلىصراع غريب للمشاعر؟

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

• الممثل إيدير بن عيبوش لمجلةالشروق العربي: ” لايوجد شىء اسمه السينما العربية،هناك أفلام عربية”

• الممثلة الفلسطينية عرين العمري تصرح: الشعب الفلسطيني هو الذي يعاني نفسيا بمحاولة قتل روحنا المعنوية.

• “الشيف” بشير خوجة للشروق العربي: الطبخ فن قبل أن يكون مهنة.

• الكاتبة والروائية بربارة تصرح: الإبداع في الجزائر كنز مشتت يستوجب البحث عنه

وفي عالم الموضة والجمال..

موضة شتاء 2024 …

ـ معاطف وشاح ستجعل شتاءك ستايل

-للمحجبات … إطلالاتشتويةفاخرةبالأسود

وفي ركن الجمال والعناية..

التعامل الصحيح مع خصلات الشعر الدارجة على الموضة.. حافظي عليها طبيعية لأطول مدة ممكنة

-ولمطبخك..

وصفات شتوية تقليدية تجدينها في العدد

-وفي الرياضة..

• يلعب في إنجلترا وقيمته التسويقية وصلت إلى 50 مليون يورو.. لاعب كريستال بلاس مايكل أوليز على بعد خطوة من الخضر

• بعدالإصابة التي لاحقته لعدةأشهر..بن ناصر يصارع الزمن للمشاركة في كأس إفريقيا

• عوقب بسبع مقابلات وبلماضي “يحتضنه” للمشاركة في الكان… يوسف عطال يدفع تضامنه مع القضية الفلسطينية

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