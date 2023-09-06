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الشروق العربي

قراءة في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي

الشروق أونلاين
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قراءة في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي…

الفنانة فلة عبابسة تكشف:
خلال أزمتي الصحية..لم يسأل عني ولا فنان!

• لبداية زوجية مباركة…عرسان يستبدلون شهر العسل بالعمرة!
• الإعلامي القدير عبد القادر شنيوني للشروق العربي:
50 سنة في الاعلام.. ومازالت قادرا على العطاء!
• اكتئاب ما بعد العطلة…لمادا نشعر بالحزن بعد الاجازة؟!

وتجدون ايضا..

• شوبينغ نهاية الموسم…اخر الحلول لمجابهة ارتفاع الاسعار

• مسنات يعدن الى مقاعد الدراسة…الجامعة اكثر ما يغريهن بعد سنوات من الانقطاع

• كثرة المقارنة تخلق جيلا سطحيا..أبناؤنا تائهون بين المظاهر والأخلاق

• يطوفون حول أولادهم كالحوامة…هل أنت من الاباء الهليكوبتر؟

• عقدة ليثيا…لماذا يخاف الرجال من النساء الجميلات؟

• قصص من الماضي…لالا مغنية….الولية الجزائرية التي غلبت سلطان فاس

• أزواج مغتربون لأجل العمل….هل يحتاج المال كل تلك التضحيات؟

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

• الفنانة الفلسطينية سناء موسى تصرح للشروق العربي:
“الجزائر قريبة وحاضرة في تاريخنا ووجداننا”

• أما الممثل الجزائري سمير الحكيم فيصرح:

“نمتلك كافة المقومات لإنشاء قرى سنيمائية”

وفي عالم الموضة والجمال..

5 حجابات لدخول اجتماعي موفق

وللاطفال..9 إطلالات “كيوت” للدخول المدرسي

وفي ركن عناية:

مشاكل البشرة عند الحامل…ما هي وكيف يمكن تجنبها وعلاجها؟

-ولمطبخك..

وصفات موسمية سهلة ومتنوعة

-وفي الرياضة..

• حسام عوار : “المنتخب الوطني خط أحمر…سأشارك في كأس افريقيا 2024 ومورينيو يحفزني”

وللمرأة العاملة تهدي المجلة ملحق ” كيف توفقين بين حياتك العملية والخاصة”

مطالعة شيقة

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