قراءة في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي
تطالعون في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي…
الفنانة فلة عبابسة تكشف:
خلال أزمتي الصحية..لم يسأل عني ولا فنان!
• لبداية زوجية مباركة…عرسان يستبدلون شهر العسل بالعمرة!
• الإعلامي القدير عبد القادر شنيوني للشروق العربي:
50 سنة في الاعلام.. ومازالت قادرا على العطاء!
• اكتئاب ما بعد العطلة…لمادا نشعر بالحزن بعد الاجازة؟!
وتجدون ايضا..
• شوبينغ نهاية الموسم…اخر الحلول لمجابهة ارتفاع الاسعار
• مسنات يعدن الى مقاعد الدراسة…الجامعة اكثر ما يغريهن بعد سنوات من الانقطاع
• كثرة المقارنة تخلق جيلا سطحيا..أبناؤنا تائهون بين المظاهر والأخلاق
• يطوفون حول أولادهم كالحوامة…هل أنت من الاباء الهليكوبتر؟
• عقدة ليثيا…لماذا يخاف الرجال من النساء الجميلات؟
• قصص من الماضي…لالا مغنية….الولية الجزائرية التي غلبت سلطان فاس
• أزواج مغتربون لأجل العمل….هل يحتاج المال كل تلك التضحيات؟
ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..
وفي حوارات المجلة تقرأون..
• الفنانة الفلسطينية سناء موسى تصرح للشروق العربي:
“الجزائر قريبة وحاضرة في تاريخنا ووجداننا”
• أما الممثل الجزائري سمير الحكيم فيصرح:
“نمتلك كافة المقومات لإنشاء قرى سنيمائية”
وفي عالم الموضة والجمال..
5 حجابات لدخول اجتماعي موفق
وللاطفال..9 إطلالات “كيوت” للدخول المدرسي
وفي ركن عناية:
مشاكل البشرة عند الحامل…ما هي وكيف يمكن تجنبها وعلاجها؟
-ولمطبخك..
وصفات موسمية سهلة ومتنوعة
-وفي الرياضة..
• حسام عوار : “المنتخب الوطني خط أحمر…سأشارك في كأس افريقيا 2024 ومورينيو يحفزني”
وللمرأة العاملة تهدي المجلة ملحق ” كيف توفقين بين حياتك العملية والخاصة”
مطالعة شيقة