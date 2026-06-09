قراءة في ميزان قوة عالمي يتجه نحو التحول التام…

ما حدث ويحدث من تطورات في منطقة الشرق الأوسط بعد العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران يحتاج منا قراءة عميقة لفهم ما بعده لِما سيتركه من آثار ليس فقط على البلدان العربية والإسلامية إنما على العالم أجمع.

لقد تبين بعد هذا العدوان أن هناك تحولا حقيقيا قد حصل في ميزان القوة العالمي ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند إعداد السياسات أو رسم الاستراتيجيات. ومن مؤشرات ذلك:

– قدرة إيران على صد العدوان والصمود رغم استخدام القوى المعادية كافة ما تملك من وسائل عسكرية واستخبارية وسياسية وتحالفات لهزيمتها ودفعها للاستسلام، بَيَّن، ومن الآن فصاعدا، محدودية القوة العسكرية العظمى وإن كانت الأكثر تطورا في العالم على حسم المعركة مع قوة أخرى صاعدة باتت تملك وسائل الدفاع عن نفسها.

– كذلك فإن تًمكُّن إيران وهي دولة نامية اقتصاديا (محاصرة منذ نحو 40 سنة بالعقوبات الأمريكية) من خوض معركة مفاوضات ندا للند مع القوة العظمى العسكرية الأولى عالميا، من شأنه تذكير كافة دول الجنوب بإمكانية استخدام مقدراتها الجيواستراتيجية والبشرية للدفاع عن نفسها وتعزيز موقفها التفاوضي، خاصة وأن لكل دولة من هذه الدول ما يشبه مضيق هرمز وما يساوي موارد الجمهورية الاسلامية وأحيانا أكثر.

– شعور دول المنطقة الحليفة للولايات المتحدة أن قوة هذه الأخيرة العسكرية والسياسية غير قادرة على حمايتها، لا على الأرض ولا من خلال مجلس الأمن والدبلوماسية من شأنه أن يدفعها مستقبلا للتفكير في بدائل أخرى لضمان أمنها القومي بما لذلك من تأثير على نوعية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي ستربطها مع شريكها الأول الولايات المتحدة مستقبلا، وعلى دفعها لتغيير وجهتها نحو الشرق (الصين وروسيا وباكستان والهند)، وهو ما سينعكس على كثير من الدول في الجنوب العالمي.

– البروز الواضح لتصدع المعسكر الغربي بين الأوروبيين والولايات المتحدة، وبينهم والكيان الصهيوني برغم عقود من التحالف الاستراتيجي ضمن الحلف الأطلسي والدعم غير المشروط للسياستين الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة بيَّن بوضوح لكافة دول المنطقة أن عالما متعدد الأقطاب أصبح واقعا ملموسا ينبغي أخذه بعين الاعتبار، لا تنظيرا في العلاقات الدولية .

– فقدان ما كان يُعرَف بمسار الاتفاقيات الابراهيمية مصداقيتها على الصعيدين المحلي والعالمي نتيجة تورط الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين واللبنانيين وازدياد عزلته عالميا، ووصول هذه الاتفاقيات اليوم إلى طريق مسدود نتيجة توريط الكيان للمنطقة برمتها في حرب عدوانية عبثية لم تحقق أيا من أهدافها، اذا استثنينا زعزعة استقرار جميع دول المنطقة وتكبيدها خسائر كبيرة مالية وبشرية وأخرى غير مباشرة ستزداد مع مر الأيام.

– بروز أهمية الحرب غير المتناظرة في التأثير على معادلة الصراع في المنطقة، حيث أكدت تجربة فواعل ما دون الدولة مثل حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله وأنصار الله امكانية الصمود أمام القوات النظامية الأمريكية والصهيونية ذات القدرات العسكرية الضخمة والتكنولوجيات العالية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، كما عززت هذه التجربة الصمود الإيراني في هذا الاتجاه…

وجميعها مؤشرات تؤكد أن التحول الذي حصل في ميزان القوة العالمي يحمل معه فرصا متعددة للشعوب المضطَهَدة لتحقيق تحررها الثاني من قوى الاستعمار التقليدي المتبقية وقوى الاستعمار المعاصر التي حلت محلها، وعلى رأسها الصهيونية العالمية التي عاثت في فلسطين وفي العالم فسادا واعتقدت أن سيطرتها أبدية وأنه على الجميع الخضوع لذلك.

لقد بدأ النظام العالمي الذي أقامت عليه هذه السيطرة في التفكك، وهو في الطريق الى الانهيار إن عاجلا أو آجلا…