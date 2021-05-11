قرابة الألف مشروع فندقي لدعم قطاع السياحة

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد علي بوغازي، الثلاثاء، عن وجود حوالي 800 مشروع فندقي على مستوى الوطني حاليا لانعاش قطاع السياحة.

وأوضح بوغازي لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الثانية أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تنويع مداخيل البلاد وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات بفضل المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر والتي قد تجعلها من الوجهات السياحية المفضلة مستقبلا.

وفي السياق لفت وزير السياحة الصناعة التقليدية والعمل العائلي إلى أن لقاءه بالمستثمرين في المجال السياحي تندرج ضمن هذا المنظور والوقوف على طبيعة الاستثمار والفرص التي تتيحها الوزارة للراغبين في الاستثمار.

وأوضح بوغازي أن المقومات السياحة في الجزائر يجب أن ترافقها هياكل استقبال وايواء بمستوى عالمي، كما يجب تهيئة الظروف والمناطق المحيطة بها كي توفر الراحة للسواح.

وأشا رالمشورل إلى أن الوزارة الوصية بصدد تقديم عروض في مجال الاسثمار الفندقي ضمن 15 منطقة توسع سياحي تمكن المستثمرين من اقامة مشاريعهم.

من جهة أخرى أشار ضيف القناة الثانية إلى أن قطاعه هو من بين القطاعات الأكثر تأثرا على غرار باقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى توقف حركة الطيران.