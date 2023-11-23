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قرابة الـ15 ألف شهيد سقطوا في العدوان الصّهيوني على غزة

الشروق أونلاين
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قرابة الـ15 ألف شهيد سقطوا في العدوان الصّهيوني على غزة
ح. م
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، وفي آخر حصيلة له قدمها مساء اليوم الخميس، أن العدوان الصهيوني على القطاع خلف قرابة الـ15 ألف شهيد.

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، وفي آخر حصيلة له قدمها مساء اليوم، الخميس 23 نوفمبر على الساعة السادسة مساء، أن العدوان الصّهيوني على غزة خلف قرابة الـ15 ألف شهيد.

وبيّن المكتب أن عدد الشهداء بلغ أكثر من 14854 بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة. كما بلغ عدد الجرحى أكثر من 36 ألفا، أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، 4700 منهم أطفال ونساء.

هذا إضافة إلى أكثر من مليون ونصف المليون نازح، وهذا منذ بداية العدوان الصّهيوني على غزة يوم السابع أكتوبر.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة طالب بفتح معبر رفح بشكل كامل وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود لكافة محافظات القطاع، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية.

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