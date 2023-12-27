قرابة مليوني جزائري ينتظرون تعويضات الحوادث!

تقرير جديد لمجلس التأمينات يكشف عن مستحقات تتجاوز الـ11 ألف مليار

ينتظر ما يزيد عن 1.8 مليون جزائري من ضحايا الحوادث، تعويضات تتجاوز الـ11 ألف مليار سنتيم من شركات التأمين في فرع التأمين عن المخاطر، في حين سمحت عودة استيراد السيارات بإحراز عقود جديدة للتأمين ضخت 110 مليار سنتيم في منتوج التأمين “المسؤولية المدنية”.

وطبقا لتقرير المجلس الوطني للتأمينات، تلقّت “الشروق” نسخة منه، فقد بلغت نشاطات قطاع التأمينات في الجزائر، إلى غاية 30 سبتمبر 2023، ما يعادل 124.2 مليار دينار، وهي عبارة عن منح محقّقة خلال تلك الفترة، مع ارتفاع يعادل 1.8 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2022، وعادلت إنجازات شركات التأمين عن المخاطر 105.6 مليار دينار، بحصة 85 بالمائة من السوق، والتأمين عن الأشخاص 12.8 مليار دينار بنسبة نمو تعادل 8.4 بالمائة.

وبخصوص العقود الدولية، حسب ذات التقرير، فقد سجّلت نموا بنسبة 8.7 بالمائة برقم أعمال يعادل 5.7 مليار دينار، أما فيما يتعلّق بنشاط التكافل، فقد حقق إجمالي يعادل 92.6 مليون دينار، منها 73.6 مليون دينار تكافل عام، و19 مليون دينار للتكافل العائلي.

وفيما يخص فرع الحوادث، فقد تم تسجيل 1.206 مليون ملف بقيمة 59.6 مليار دينار، مع ارتفاع التصريحات لدى شركات التأمينات بنسبة 19.4 بالمائة من حيث حجم الملفات و5 بالمائة من حيث المبلغ، وبلغت التعويضات 50 مليار دينار، بإجمالي 902 ألف و611 ملف يستحوذ على 90.3 بالمائة من مستحقات التأمين عن المخاطر، في حين يقدّر عدد الملفات الباقية في مخزون شركات التأمين إلى غاية 30 سبتمبر، مليون و818 ألف و919 ملف بقيمة 110 مليار دينار.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت نسبة تسوية ملفات التأمين، خلال سنة 2023 بـ11.6 بالمائة، وحقّق فرع التأمين عن المخاطر خلال هذه الفترة رقم أعمال عادل 714.6 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 0.7 بالمائة، حيث استحوذ فرع التأمين عن السيارات على حصة الأسد بنسبة 46.5 بالمائة، كما أحرز فرع التأمين ضد الحرائق والانفجارات والأخطار المتعدّدة رقم أعمال معتبر بنسبة 45.8 بالمائة، بينما عزّزت الشعبتان رقم أعمال التأمين عن المخاطر بما تصل قيمته 534.1 مليون دينار، بإجمالي يتجاوز 75 بالمائة من المبالغ الإضافية المحقّقة هذا العام.

وسجل فرع السيارات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 بالمائة، مع إحراز رقم معاملات قدره 49.1 مليار دينار أي 4910 مليار سنتيم، كما تمكّن هذا الفرع من الاستحواذ على حصة الأغلبية قدرها 46.5 بالمائة من محفظة شركات التأمين على الممتلكات والحوادث، وبالرغم من ذلك، شهد منتوج “الضمانات غير الإلزامية” تراجعا متواصلا منذ بداية السنة المالية 2023، وظهر ذلك حتى 30 سبتمبر مع تراجع بنسبة 2.6 بالمائة، مما أدى إلى خسارة ما يزيد قليلا عن المليار دينار.

ويقابل هذه النتيجة ارتفاع العقود المسجلة في مجال “المسؤولية المدنية” بزيادة تعادل 13 بالمائة ناتجة عن ارتفاع عدد المشتركين الذي حقّق تطورا بنسبة 9.4 بالمائة، وسمح ذلك ببلوغ إنتاج إضافي قدره 1،1 مليار دينار في هذا المنتوج.