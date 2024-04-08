قرابة 10 آلاف سجين يشارك في مسابقة حفظ القرآن

تسجيل 43691 محبوساً في مختلف الأطوار التعليمية هذا الموسم

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل، أسعيد زرب، ليلة الأحد، على مشاركة قرابة 10 آلاف محبوس، في الدورة الـ 14 لحفظ وترتيل القرآن الكريم، التي اختتمت فعالياتها بالمؤسسة العقابية للقليعة ولاية تيبازة.

وفي تصريح له، كشف أسعيد زرب، ان عدد المحبوسين الحافظين لكتاب الله قد بلغ 163 حافظا، في حين تمكن 164 محبوساً من حفظ ما بين 30 و59 حزباً، أما المحبوسين الذين لم يتجاوز حفظهم الـ 30 حزيا، فقد بلغ 4194 محبوساً، كما تم تسجيل 5442 محبوساً حافظا لأقل من حزب واحد، من إجمالي 9964 يدرسون في أقسام حفظ القران عبر المؤسسات العقابية بالوطن، حيث يسهر على تأطيرهم 593 أستاذا يعملون على تقديم الدروس والإرشاد والتوجيه والنصح الديني، عبر 424 قسماً لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى المؤسسات العقابية بالوطن.

وقال زرب، إنّ التعليم بصفة اجمالية يحتل مكانة خاصة لدى المؤسسات العقابية في البلاد، وذلك لدعم قدرات المحبوسين وتسليحهم بشهادات ومهارات وزاد روحي يسمح لهم بالإندماج في المجتمع مجدّداً، بعد انقضاء مدة محبوسيتهم،مفيدا ببلوغ عدد المسجلين هذا الموسم الدراسي في أقسام التعليم بجميع أطواره 43691 محبوساً، منهم 7137 في محو الأمية، بينما بلغ عدد المسجلين في التعليم العالي عن بعد 1055 محبوساً، فيما يستفيد 108 محبوسون تعليمهم الجامعي في إطار نظام الحرية النصفية.