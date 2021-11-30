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الحماية المدنية:

قرابة 100 وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

الشروق أونلاين
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قرابة 100 وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية أن مصالحها سجلت وفاة 95 شخص بغاز أحادي أكسيد الكربون، منذ بداية السنة الجارية.

وحسب بيان للمديرية ،الثلاثاء، فقد تم تسجيل منذ بداية السنة وفاة 95 شخص متسممين بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة، في حين تم إنقاذ 2006 أخرين.

وأوضحت الجهة ذاتها أنه مع انخفاض درجات الحرارة والأحوال الجوية المتردية يقبل المواطنون تبكثرة على استعمال وسائل التدفئة التي تزيد من مخاطر التسممات بهذا الغاز .

وأكدت أن هذه الحوادث ليست صدفة لكن نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، التركيب السيئ، قدم الأجهزة، إستعمال جهاز الطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية بأهمية اللجوء الى الوقاية التي تبقى الوسيلة الأنجع للحد من الوفيات و التقليل من الأضرار الناجمة عن هذا النوع من الحوادث المنزلية.

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