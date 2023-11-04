“قرابة 3 ملايين زائز للطبعة 26 من صالون الكتاب”

الطبعة القادمة بين 30 أكتوبر و9 نوفمبر 2024.. محمد إيقرب في ندوة صحفية:

قال محافظ الصالون الدولي للكتاب محمد ايقر بأن الطبعة 26 سجلت قرابة ثلاثة ملايين زائر “مليوني و750 ألف و722 زائر” منهم 671 ألف و830 زائر في الفاتح من نوفمبر وهذا بدون احتساب النساء الحوامل والأطفال. وأضاف ايقرب، السبت، خلال ندوة صفية بقصر المعارض أن هذا الإقبال يكرس مكانة صالون الجزائر كتظاهرة ثقافية كبرى.

وأضاف المتحدث أن صالون الجزائر يعتبر الأول على المستوى العربي والإفريقي من حيث الإقبال والمبيعات وفي حوض المتوسط ويطمح ليكون الأول على المستوى العالمي.

وأشار محمد ايقرب أن الصالون خصص له هذه السنة 230 ألف متر مربع وهي مساحة شاسعة وزائدة مقارنة بتلك المخصصة العام الماضي. وهذا فضلا عن إبقاء الصالون مفتوحا لمدة 12 ساعة. وأردف المتحدث ذاته أن المشاركة في الصالون هذه السنة كانت قياسية شهدت 1283 عارض يمثلون ستين دولة من بينهم 18 دولة افريقية و478 عارض إفريقي و267 عارض جزائري إضافة إلى 361 عارض عربي و625 عارض أجنبي من مختلف دول العالم.

وفي سياق عرضه لحصيلة الصالون في طبعته 26، كشف محافظ الصالون انه تم عرض 300 ألف عنوان من مختلف التخصصات ومشاركة 230 ضيف من كتاب ومثقفين ومحاضرين فضلا أن 480 نشاط ثقافي مرافق موزعة عبر فضاءات الصالون.

وفي السياق ذاته، قال ايقرب إن الصالون عرف تسجيل 500 تدخل تليفيزوني لضيوف الصالون سواء عبر حصص مباشرة أو مسجلة و300 حصة إذاعة وتلفزيونية مواكبة لنشاطات الصالون ورصد أكثر من 600 مقال عبر الصحافة المكتوبة والالكترونية الوطنية والأجنبية فضلا عن حضور 80 صحيفة ورقية والكترونية رافقت “سيلا” في دورتها 26.

وفي سياق مغاير، كشف محافظ الصالون على أن الطبعة 27 من صالون الجزائر ستكون خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2024، مؤكدا على وفاء معرض الجزائر لموعده الذي تم تكريسه في أجندة المعارض الدولية مما يجعله موعدا قارا ينتظره الجزائريون سنويا.

وقد تم على هامش الندوة الصحفية تكريم الكاتبين محمد بورحلة وفاطمة الزهراء بخاي.