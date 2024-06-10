قرابة 33 ألف حاج جزائري وصلوا إلى مكة المكرمة

كشف رئيس مركز مكة المكرمة للبعثة الجزائرية، زهير بوذراع، أن حوالي 33 ألف حاجا وحاجة وصلوا إلى البقاع المقدسة، بينما سيصل حوالي 7 آلاف منهم خلال اليومين القادمين.

وأضاف زهير بوذراع، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن كل الظروف مهيأة لمرافقة الحجاج الجزائريين إلى مشعر عرفة، لافتا إلى أن البعثة الجزائرية للحج والعمرة، ممثلة في مكاتب الخدمة الميدانية، قامت بمعاينة المخيم وتهيئته لاستقبال حجاجنا على أحسن وجه.

وتابع المتدخل يقول: “إضافة الى خطة التصعيد التي تعرف هذه السنة ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزامنها مع يوم الجمعة ومالها من خصوصيات ايمانية وتعبدية، وبرغم ذالك فالكل مستعد لتصعيد حجاجنا بدءا من صلاة الفجر من صبيحة يوم الثامن من ذي الحجة، ليكتمل العمل على مستوى مشعر عرفة باستقبال يوم التاسع حيث تكون النفرة بحلول مغرب يوم التاسع الى منى، مرورا بالمزدلفة”.

وأشار رئيس مركز مكة المكرمة للبعثة الجزائرية، إلى أن العمل وفق هذه الخطة ستعرض غدا على وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، لتأخذ الصبغة الرسمية والتنفيذية لاعتمادها بداية من التصعيد الى عرفة.

واختتم المتدخل تصريحه للإذاعة بالتأكيد على توفير كل الامكانيات المادية والبشرية من أجل راحة الحجاج الجزائريين لأداء مشاعرهم على الوجه الصحيح والمريح.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 رحلة لشركة “ناس”.