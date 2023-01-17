قرابة 40 دولة من بينها الجزائر تندد بعقوبات الإحتلال الإسرائلي ضد الفلسطينين

أعربت 39 دولة في الأمم المتحدة من بينها الجزائر، عن قلقها الشديد إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عقابية ضد السلطة والشعب الفلسطيني.

وجاءت عقوبات الاحتلال ردا على طلب فلسطين رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول ماهية الإحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ورفضت الدول الأعضاء في بيانها إجراءات الإحتلال العقابية، مطالبة إياه بالتراجع الفوري عنها.

وجاء في نص البيان “بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما نعيد التأكيد على تمسكنا بالنظام متعدد الأطراف”.

وأضاف “وفي هذا السياق، نعرب عن قلقنا الشديد ازاء قرار سلطة الاحتلال بفرض اجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية. وبمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الاجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية او بشكل عام ردا على اي قرار للجمعية العامة ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الاجراءات”.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -الذي تقدمت به فلسطين- أغلبية بـ87 دولة، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضوا عن التصويت.