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الجزائر

قرابة 500 مترشح يدخلون سباق التجديد النصفي لمجلس الأمة

الشروق أونلاين
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قرابة 500 مترشح يدخلون سباق التجديد النصفي لمجلس الأمة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأربعاء، عن عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة  التي ستجري السبت المقبل، والذي قارب 500 مترشحا.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أفاد شرفي بأن التنافس في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، المقررة للخامس من الشهر الجاري، بلغ 475 مترشحا ينتمون لـ 22 حزبا سياسيا وقوائم حرة، مشيرا إلى أن 90 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن الستين سنة.

وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.

وعقب الدراسة والتمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبين الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.

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التعليقات
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  • حليم

    تبذير اموال على مجلس لا فائدة منه .

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