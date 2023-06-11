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الجزائر

قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا  

الشروق أونلاين
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قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا  
ح.م
جانب من مراسم توقيع العقد

يجتاز قرابة 6 ألاف مترشحا من نزلاء مؤسسات إعادة التربية والتأهيل عبر الوطن امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023.

وأكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب، الأحد، لدى إشرافه على انطلاق امتحانات البكالوريا لفائدة فئة المحبوسين من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببلدية ناصر بن شهرة بولاية الأغواط ” أن 5.989 محبوسا بالمؤسسات العقابية عبر الوطن يجتازون هذه الامتحانات من بينهم 143 إناث موزعين على 6 شعب على مستوى 48 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحانات بإشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية”.

وصرح في هذا السياق أن المترشحين تم تأطيرهم خلال هذه السنة الدراسية من طرف 1.104 أستاذا، منهم 174 أستاذا تم إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل .

وبالمناسبة ذكر المتحدث بأن عدد المحبوسين الذين اجتازوا امتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2023) بلغ 5.404 محبوسا من بينهم 53 إناث.

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