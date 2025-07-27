قرارات “أوبك+” ترفع ديون “توتال اينارجي” إلى نحو 26 مليار دولار

أعلنت شركة “توتال اينارجي” الفرنسية عن ارتفاع صافي ديونها الى قرابة 26 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وبزيادة قدرها 29% مقارنة بالربع الأول.

ووفقا لبيان نشرته الشركة الفرنسية نقلت مضامينه وكالة “بلومبرغ”، فإن ارتفاع دين توتال العام خلال هذه الفترة، يعود الى “البيئة الجيوسياسية والاقتصادية غير مستقرة (حرب الرسوم الجمركية)، والتي أدّت حتما الى حدوث تقلبات في الأسواق النفطية”.

وأضافت الشركة أن “السوق تواجه وفرة في المعروض نتيجة قرار تحالف (أوبك+) بالتراجع عن بعض التخفيضات الطوعية في الإنتاج، إلى جانب ضعف في الطلب مرتبط بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي”.

كما أوعزت توتال في بيانها الصادر الخميس الماضي، هذا الارتفاع الى زيادة الشركة لإنفاقها العام، بما في ذلك صفقات الاستحواذ وارتفاع رأس المال العامل، وهو ما أدّى الى تراجع صافي الدخل المعدل إلى 3.58 مليار دولار، بتراجع نسبته 23% مقارنةً بالعام الماضي.

وبالرغم من الهزة التي أصابت “توتال اينارجي”، حافظت الشركة على خططها الاستثمارية البالغة 11.6 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، حيث عمدت الى تنفيذ صفقات استحواذ صافية بقيمة 2.2 مليار دولار على شركات من بينها “في إس بي” الطاقوية الألمانية.

وأضافت “توتال” أن الاستثمارات ستتراوح بين 17 و17.5 مليار دولار في عام 2025، دون تغيير عن الخطط السابقة، بفضل برنامج التخارجات المزمع تنفيذه في النصف الثاني من العام.