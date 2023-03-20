قرارات البرلمان الأوروبي في ملفّ بيغاسوس المغربي قريبا

لجنة تحقيق تصل إلى مدريد في آخر محطة لها

حلت، الاثنين، لجنة تحقيق من البرلمان الأوروبي بالعاصمة الإسبانية مدريد، لإجراء تحرياتها بشأن قضية برنامج بيغاسوس الذي استعمله النظام المغربي للتجسس على مسؤولين وصحافيين وناشطين إسبان وطال دولا أوروبية عدة.

وحسب مراسلة وجهها الاتحاد الأوروبي للبرلمان الإسباني، اطلعت عليها “الشروق”، وصل الوفد المكون من تسعة نواب أوروبيين إلى العاصمة الإسبانية مدريد، على أن تستمر مهمته ليومين قابلة لتمديد، بحسب ما تفرضه مجريات التحقيق.

وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة ستلتقي برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزير الدولة للشؤون الأوروبية، باسكوال نافار، ووزراء آخرين وصحفيين لتنتقل إلى البرلمان الإسباني من أجل استكمال تحرياتها.

كما يتضمن برنامج وفد البرلمان الأوروبي لقاء ضحايا التجسس الكتالونيين ونواب الكونجرس الإسباني ومنظمات حقوق الإنسان.

ويوضح وزير الداخلية السابق، خوان إجناسيو زويدو، وهو أحد أعضاء البرلمان الأوروبي التسعة الذين يشكلون هذه البعثة البرلمانية، أن حزب الشعب الأوروبي اقترح التحقيق في استخدام هذا النوع من برامج التجسس أو برامج التجسس في بلدان مثل المجر وبولندا، حيث كانت هناك مؤشرات على استخدامه للتدخل في الحملات الانتخابية، بالتجسس على المحامين والصحفيين والقضاة والقادة السياسيين.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن العضو، صوفي إن تي فيلد، من هولندا: “سافرنا إلى إسبانيا كجزء من تحقيق على مستوى أوروبا في استخدام وإساءة استخدام برامج التجسس، وهناك أسئلة معلقة نأمل الحصول على إجابات لها، نحن على ثقة أن يستقبلنا أكبر عدد ممكن من ممثلي الحكومات وسيكون هذا مفيدًا جدًا في التحقيق”.

وقد كلفت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء دراسات ونظمت جلسات استماع مع خبراء وأرسلت وفودًا إلى الكيان الصهيوني وبولندا واليونان وقبرص والمجر وحللت اللجنة الوضع في إسبانيا في جلسة استماع عامة في بروكسل استعدادًا لزيارتها إلى مدريد.

وسيتم تلخيص استنتاجات اللجنة في تقرير، كما ستقترح توصيات للعمل المستقبلي وسيتم بعد ذلك تقديم هذا التقرير للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال أسابيع.