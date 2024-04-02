قرارات الجزائر في عهد الرئيس تبّون سياديّة

دعا بقايا الاستعمار الفرنسي إلى التحلي بالعقلانية.. قوجيل:

أشاد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الثلاثاء، بحكمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تسيير شؤون البلاد، معتبرا أن الجزائر تعيش تحت قيادته “مرحلة عنوانها الحرية في القرارات المصيرية”، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن قوجيل، وفي تعقيب له في ختام جلسة المصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة السينماتوغرافية، ثمن مختلف القرارات الهامة التي يتخذها رئيس الجمهورية في سبيل “تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا ومن ثم تعزيز القرار السيادي للدولة وإعلاء مكانتها في المشهد الدولي”.

وبالمناسبة، تطرق قوجيل إلى قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، مشددا على أنه “تقني محض ولا علاقة له بأي من الفرضيات والتكهنات التي أصبح يتجاذبها البعض هنا وهناك”.

ولفت في هذا الإطار إلى أن “الموعد المختار سلفا لشهر ديسمبر يصادف موعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، فضلا عن الحملة الانتخابية الرئاسية”، وهو ما يعد – مثل ما قال – “من غير المعقول تقنيا، بالإضافة إلى اعتبارات تقنية أخرى”.

وفي سياق ذي صلة، أشار رئيس مجلس الأمة إلى موضوع الذاكرة، مبرزا “الصبغة الاستيطانية للاستعمار الفرنسي الذي كان يهدف بالأساس إلى إبادة الشعب الجزائري المسلم وتعويضه بآخر أوروبي مسيحي”، داعيا إلى “ضرورة التفريق بين الاستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي”.

ودعا في هذا الصدد بقايا الاستعمار الفرنسي إلى “التحلي بالعقلانية ونبذ الأفكار الاستعمارية البائدة”.

ومن جهة أخرى، عبّر قوجيل عن “اعتزاز الشعب الجزائري بالمواقف التاريخية لدولته ذات المرجعية النوفمبرية الخالدة، المدافعة عن الشعب الفلسطيني”، وهو “ما بات واضحا اليوم” – يقول قوجيل – من خلال “الصوت الصادح للجزائر ضمن مجلس الأمن الدولي والمكرس للدفاع عن القضايا العادلة في العالم”.

من جانب آخر، وجه رئيس مجلس الأمة – مثلما أشار إليه نفس المصدر – “رسالة واضحة بخصوص ملف الصحراء الغربية والساحل، وتحديدا مالي والنيجر، مفادها أن الجزائر يهمها بالأساس استقرار وأمن هذين البلدين وأن يكونا مستقلين في قراراتهما، وهذا هو دأب الدبلوماسية الجزائرية على الدوام”.