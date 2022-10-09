قرارات الرئيس تبون ستنهي أزمة السيارات

ملتزمون بالتصنيع مستقبلا... الوكلاء:

أعرب تكتل وكلاء السيارات المحتملين المودعين لملفات استيراد المركبات الجديدة على مستوى وزارة الصناعة، عن غبطتهم بالقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص ملف الاستيراد.

وقال الوكلاء إن هذه القرارات، ستساهم في حل أزمة استفحلت لأزيد من سنتين.

ووفق بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، “تلقى تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد بارتياح وسرور كبيرين قرارات مجلس الوزراء القاضية بالإسراع في الإفراج عن دفتر الشروط الجديد.”

وبحسب المصدر ذاته “يوجه التكتل أعمق عبارات الشكر لسيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التدخل الفعال لحل أزمة السيارات التي طال أمدها وامتدت عواقبها إلى كافة طبقات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين”.

من جهة أخرى، يتمسك التكتل، وفق البيان، بتعهده بالمضي قدما نحو صناعة حقيقية للسيارات حتى يندرج بصفة كاملة في مسعى رئيس الجمهورية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع وارداته والحد من فاتورة الاستيراد.

كما يتوجه التكتل بجزيل الشكر لنواب المجلس الشعبي الوطني الذين أخذوا على عاتقهم إيصال الانشغالات.

وفي ذات السياق، يضيف البيان: “نؤكد أن الإجراءات القاضية بتغيير الإطار القانوني لنشاط استيراد السيارات الجديدة تثبت أن القرارات المتخذة اليوم هي بداية لانفراج الأزمة”.

هذا، وجدد التكتل شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا تجسيدا فعليا لهذه القرارات في مدة معقولة.