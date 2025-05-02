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رياضة

قرارات بِخصوص البطولة الوطنية

الشروق الرياضي
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قرارات بِخصوص البطولة الوطنية

ضبط اتحاد الكرة الجزائري أمر المنافسات المحلية للموسم المقبل 2025-2026.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لِهيئة الرئيس وليد صادي.

وإذا كانت الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر النسخة الحالية تُجرى ما بين الـ 20 والـ 21 من جوان المقبل، فإن طبعة 2025-2026 ستنطلق في الـ 21 من أوت القادم.

وبِخصوص سوق الانتقالات الصيفية، فستُفتتح أبوابها في الفاتح من جويلية المقبل، وتستمر حتى يوم انطلاق بطولة القسم الوطني الأوّل.

وقرّرت “الفاف”، منع جماهير الأندية الزائرة من الحضور في المدرجات، خلال تنظيم مقابلات فرقها في الجولات الست المتبقية من عمر بطولة حظيرة النّخبة.

وبِخصوص القسم الثاني، يُسدل الستار في الـ 15 من ماي الحالي، بينما تنطق بطولة الموسم المقبل في الـ 6 من سبتمبر القادم.

ويُمكن لِأندية القسم الثاني جلب لاعبين جدد في فترة ما بين الفاتح من جويلية والرابع من سبتمبر المقبلَين.

وألزم اتحاد الكرة الجزائري أندية حظيرة النّخبة بِضمّ 27 لاعبا كأقصى حدّ، نظير 30 لاعبا لِفرق القسم الثاني.

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