قرارات ترامب تضع “تسلا” في منعرج حاسم

وصف نائب رئيس قسم الهندسة في شركة “تسلا” الأمريكية، لارس مورافي، مسار الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بـ “لحظة تأرجح تاريخية”، وفقا لمقال نشرته “بلومبرغ”.

وجاءت تصريحات مورافي، في ظل ضغوط تشريعية تواجهها الشركة، بعد إلغاء إدارة الرئيس دونالد ترامب للحوافز الضريبية البالغة 7500 دولار لمشتري المركبات الكهربائية، ما قد يؤدي لتباطؤ كبير في المبيعات، كما أقرت الإدارة تغييرات تنظيمية من المتوقع أن تؤثر سلباً على الإيرادات والأرباح، بحسب إفصاحات الشركة.

وتخشى الشركة وفق تصريح مورافي، من تأثر مشروعاتها الجديد، خاصة مع تسارع العمل على مشاريع رئيسية تشمل الشاحنة الكهربائية “سيمي”، وتقنيات القيادة الذاتية، وروبوت “أوبتيموس”.

وجاءت تصريحات مورافي خلال فعالية X Takeover التي استضافتها منطقة خليج سان فرانسيسكو، أول من أمس السبت، بحضور عملاء ومستثمرين بالتجزئة.

ورغبة منها في مواجهة هذه التحدّيات، بدأت “تسلا” في إنتاج طراز جديد منخفض التكلفة يشبه Model Y، بعد انخفاض مبيعاتها الخاصة بالطرازات الاخرى التي باتت تعدّ قديمة، ويرى محللون أن هذا النموذج قد يشكل طوق نجاة لمواجهة التراجع المتوقع في الطلب، وفقا “لبلومبرغ”.