قرارات جديدة بخصوص استيراد الأبقار في الجزائر
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن قرارات جديدة، بخصوص استيراد الأبقار في الجزائر، لدى ترؤسه اجتماعا لمختلف المتعاملين في هذا المجال.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة، فقد أجري الاجتماع يوم الخميس، بحضور 22 متعاملا في مجال استيراد الأبقار الحوامل الموجّهة للتكاثر.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار ورقة طريق القطاع التي تهدف إلى “الرفع من إنتاج الحليب الطازج، وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء”.
وتتمثل القرارات التي خرج بها الاجتماع في:
- إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار، في الثلاثي الأول من سنة 2023. وذلك استخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء.
- إلزامية تعريف كل القطعان المستوردة بدء من تاريخ 2 جانفي 2023. عن طريق وضع نظام تتبع، ورقمنة كل الأبقار الموجهة للتكاثر.
- ضمان إستقرار أسعار الأعلاف، وتحديد سعر مادة النخالة الأقصى، لكونها ناتجة عن القمح اللين والصلب المدعّم.
- إعادة النظر مباشرة في دفتر الشروط، لتبسيط الإجراءات الإدارية مع التركيز على الرقابة الصحية.