أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن قرارات جديدة، بخصوص استيراد الأبقار في الجزائر، لدى ترؤسه اجتماعا لمختلف المتعاملين في هذا المجال.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة، فقد أجري الاجتماع يوم الخميس، بحضور 22 متعاملا في مجال استيراد الأبقار الحوامل الموجّهة للتكاثر.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار ورقة طريق القطاع التي تهدف إلى “الرفع من إنتاج الحليب الطازج، وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء”.

وتتمثل القرارات التي خرج بها الاجتماع في: