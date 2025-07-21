قرارات جديدة لتسهيل تنقل المسافرين بمطار عنابة

تفقد وزير النقل، سعيد سعيود، اليوم الإثنين، مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة ضمن زيارة عمل ميدانية وقف خلالها على ظروف العمل والتكفل بالمسافرين، بحضور والي الولاية عبد القادر جلاوي وعدد من المسؤولين.

وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة تقليص مدة انتظار إجراءات السفر قبل انطلاق الرحلات من 45 دقيقة إلى 30 دقيقة، كما شدد على توجيه إعذارات لمؤجري المرافق الخدماتية داخل المطار لإلزامهم بفتح محلاتهم يوميًا وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأعلن سعيود عن إنشاء ممر خاص بالمسافرين في الدرجة الأولى وذوي الهمم، مزود بكافة أجهزة المراقبة، بما يضمن تسهيل تنقلاتهم وتعزيز جودة التكفل بهم، خاصة خلال موسم الاصطياف الذي يشهد عودة مكثفة لأفراد الجالية الوطنية.

وفي إطار تحسين الخدمات المالية للمسافرين، عاين الوزير بمعية الوالي دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ عبر شباك البنك الوطني الجزائري داخل المطار، حيث تلقى شروحات مفصلة حول سير العملية.

كما استمع الوزير إلى عرض شامل حول إجراءات تنظيم الرحلات الجوية من مختلف الهيئات المعنية، منها شرطة الحدود والجمارك والخطوط الجوية الجزائرية وشركة تسيير المطارات.

وأشاد بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والرقابية داخل المطار في ضمان راحة المسافرين وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية مواصلة اعتماد الرقمنة في كافة الخدمات والمعاملات، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برقمنة القطاعات الحيوية.

واعتبر سعيود أن مستوى الاحترافية الذي بلغه مطار عنابة يعكس نجاح السياسات المعتمدة في تطوير قطاع النقل وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.