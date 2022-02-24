قرارات جديدة لوزارة الثقافة حول الصالون الدولي للكتاب

أصدرت صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، جملة من القرارات الجديدة بشأن الصالون الدولي للكتاب المزمع تنظيمه في الفترة من 24 مارس إلى 1 أفريل 2022.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة الثقافة فإنه بهدف توفير كل الظروف المواتية لإنجاح هذه الطبعة، قررت الدكتورة صورية مولوجي ما يلي:

ـ تمديد مدة الصالون ليوم واحد ليصبح تاريخ تنظيمه من الخميس 24 مارس إلى الجمعة 01 أفريل 2022، وذلك بهدف السماح للجمهور لاسيما المتمدرسين بزيارة المعرض، خلال يوم الجمعة.

ـ وضع منصة رقمية تتيح الزيارات الافتراضية للمعرض مع إمكانية شراء الكتب عن بعد، بهدف عصرنة هذه التظاهرة وتوفير خدمات رقمية جديدة يستفيد منها كل من لم يستطيع التنقل إلى فضاءات المعرض، وإتاحة الفرصة لجميع الجزائريين تشجيعا للمقروئية.

ـ تنظيم فعاليات حول الكتاب في بعض الأحياء والفضاءات العمومية، لا سيما من خلال شبكة المكتبات العمومية عبر كل ولايات الوطن، والمكتبات المتنقلة، وتنشيط ورشات للقراءة ومسابقات بين الأطفال والشباب، تحت شعار ” الكتاب في الشارع”.

ـ استحداث فضاء داخل المعرض مخصص للراغبين في مقايضة كتبهم المستعملة أو إهدائها، لتشجيع هذا النوع من السلوكيات الحضارية في أوساط الجمهور.

الصالون الدولي للكتاب.. المحافظة تعلن عن تسهيلات جديدة

كشف محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب محمد ايقرب، عن تخفيضات في أسعار كراء أجنحة المعرض بالنسبة للناشرين الجزائريين والأجانب.

وأكد محافظ المعرض في تصريح لقناة “الشروق نيوز” أن الوزارة قامت بخفض أسعار كراء أجنحة المعرض بنسبة 33% للناشر الجزائري و13 % للأجنبي.

وأوضح المتحدث ذاته أن الدولة ألغت الرسوم وقدمت تسهيلات كبيرة للناشرين من أجل انجاح الدورة الـ25 للمعرض والتي من المقرر أن تنظم بين 24 إلى 31 مارس 2022.