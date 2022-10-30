قرارات جديدة لِبوقرة

وجّه الناخب الوطني مجيد بوقرة، الأحد، الدّعوة إلى لاعبَين جديدَين لِتعزيز صفوف الفريق الوطني المحلّي، نظير تسريح زملائهم من نادي اتحاد العاصمة.

واستدعى بوقرة كلّا من بلحاج شكال متوسط ميدان شباب قسنطينة، وسفيان بيازيد مهاجم اتحاد خنشلة.

وبِالمقابل، ترك مدرب المنتخب الوطني المحلّي 6 لاعبين من نادي اتحاد العاصمة يعودون إلى أرض الوطن، ذلك أن فريق “سوسطارة” تنتظره مقابلتان مع نادي كاب تاون الجنوب إفريقي، في الـ 2 والـ 9 من نوفمبر المقبل، بِرسم الدور الثاني “مكرّر” لِمنافسة كأس “الكاف”.

ويستعدّ رجال مجيد بوقرة لِمواجهة نظرائهم من النيجر ودّيا، بِتونس في الـ 2 من نوفمبر المقبل.

فوز ثقيل

فاز المنتخب المحلّي الجزائري مساء السبت على نظيره المالي، بِرُباعية نظيفة.

واحتضنت مدينة طبرقة التونسية أطوار هذه المباراة الودّية، بِمدرجات شاغرة بعد اتّفاق بين اتحادَي الجزائر ومالي لِكرة القدم، وتحت إدارة تحكيم من ليبيا.

وسجّل أهداف المنتخب المحلّي الجزائري كلّ من: المهاجمَين عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 29، وأيمن محيوس في الدقيقة الـ 49، ومُتوسّطَي الميدان أكرم جحنيط في الدقيقة الـ 69، وأحمد كندوسي في الدقيقة الـ 84. مع الإشارة إلى أن مزيان ومحيوس وجحنيط يرتدون زيّ نادي اتحاد العاصمة، نظير فريق وفاق سطيف لِكندوسي.

ويلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مباراة تحضيرية أخرى بِالمدينة ذاتها، تُجرى أمام نظرائهم من النيجر الأربعاء المقبل.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

استدعاء 23 لاعبا

وجّه الناخب الوطني مجيد بوقرة سهرة الثلاثاء، الدّعوة إلى 23 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق المحلّي.

وانتظر بوقرة إقامة المقابلات الأربع المتأخّرة من عمر البطولة الوطنية مساء الثلاثاء، لِيضبط القائمة النهائية لللاعبين.

وجلب المسؤول الفني الأوّل عن منتخب المحلّيين لاعبين ينشطون في أندية: شباب قسنطينة وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ووفاق سطيف ونادي البارادو وشبيبة الساورة.

وسيشدّ محلّيو “الخضر” صباح الأربعاء الرّحال جوّا عبر طائرة خاصّة، نحو مدينة طبرقة التونسية. لِإقامة معسكر إعداديّ هناك، تتخلّله مقابلتان تحضيريتان أمام نظرائهم من مالي والنيجر، مساءَي الـ 29 من أكتوبر الحالي والـ 2 من نوفمبر المقبل، على التوالي.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

تغيير في الأجندة

طرأ، الأربعاء، تغيير بِخصوص المواجهتَين التحضيريتَين المقبلتَين المنتخب الوطني المحلّي.

وكان يُفترض أن يُواجه رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة نظراءهم من النيجر في الـ 29 من أكتوبر الحالي، ثم الفريق المالي في الـ 2 من نوفمبر المقبل. قبل أن يتحوّل الجدول إلى صيغة برمجة مباراة مالي في الأوّل ثم تنظيم لقاء النيجر. كما جاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي أوضح أن تعديل اللائحة مردّه تأخّر قدوم فريق النيجر إلى مسرح المقابلة.

وأضافت “الفاف” أن مكان وتوقيت المقابلتَين سيبقى ثابتا، والأمر يتعلّق بِمدينة طبرقة التونسية، على الساعة السابعة والنصف مساءً، وبِمدرجات شاغرة.

ويُقيم محلّيو “الخضر” معسكرا إعداديا بِتونس في فترة ما بين الـ 26 من أكتوبر الحالي والـ 3 من نوفمبر المقبل.

3 مقابلات تحضيرية

يُجري المنتخب الوطني المحلّي مقابلتَين تحضيريتَين أمام تظيرَيه من النيجر ومالي.

وتُقام مواجهة النيجر في الـ 29 من أكتوبر الحالي، بينما تُنتظم مباراة مالي في الـ 2 من نوفمبر المقبل.

وتُلعب المقابلتان بِمدينة طبرقة التونسية، على الساعة السابعة والنصف مساءً، وبِمدرجات شاغرة. استنادا إلى بيان نشرته “الفاف” في ساعة متأخّرة من سهرة الأحد (خلية الإعلام تعشق اللّيل وتهوى السّمر!).

وينطلق تربّص المنتخب الوطني المحلّي في الـ 26 من أكتوبر الحالي.

ويستعدّ رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مثل نظرائهم من النيجر ومالي، لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وفي سياق ذي صلة، يتبارى المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ودّيا مع فريق سوريا للأكابر، خارج الوطن في الشهر المقبل.

وتُجرى هذه المباراة بِملعب نادي الشارقة الإماراتي، في الـ 14 من نوفمبر المقبل. استنادا إلى بيان للاتحاد السوري لِكرة القدم نشره، الأحد.

ويتّسع ملعب نادي الشارقة لِنحو 18 ألف مُتفرّج، وكان أحد ميادين نهائيات كأس أمم آسيا في مطلع عام 2019.

ويستعدّ منتخب سوريا أكابر لِنهائيات كأس أمم آسيا، المُقرّر تنظيمها في صيف 2023، بِبلد يُحدّده اتحاد الكرة القارّي في المستقبل القريب. عِلما أن البطولة كانت مُبرمجة بِالصين في العام الحالي، لكن هذا البلد تنازل عن تنظيمها بِسبب جائحة “كورونا”.

وكانت صائفة 1988 بِالأردن، آخر موعد التقى فيه منتخبا الجزائر وسوريا، وحينها لعب “الخضر” بِالفريق المحلّي (فريق “ب” وفقا لِأدبيات الإعلام الرياضي آنذاك)، فيما حضرت سوريا بِمنتخب الأكابر. وانتهى اللقاء بِنتيجة هدف لِمثله، في إطار دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، التي أُقيمت فعّالياتها فوق ملعب وحيد بِالعاصمة عمان، ذي بساط اصطناعي. وسجّل للجزائر المهاجم طارق حاج عدلان، تحت إشراف المدرب نور الدين سعدي (رحمه الله)، الذي جلب أيضا صانع الألعاب موسى صايب (بداية المشوار في شبيبة تيارت) والمدافعَين منير زغدود (شباب قسنطينة) وعمر بلعطوي (مولودية وهران) ومتوسط الميدان سعيد حمراني (جيل السكاكين والصنابير لِبرج منايل) والمهاجم رشيد حمادة (رائد صلب القبة) والحارس جمال شاطر (أمل مسافري مدينة عين مليلة)، وغيرهم.