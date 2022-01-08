-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قرارات جديدة من “الكاف” بِخصوص “كان” الكاميرون

علي بهلولي
  • 197
  • 0
قرارات جديدة من “الكاف” بِخصوص “كان” الكاميرون

اتّخذت “الكاف”، السبت، عدّة قرارات لها صلة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم التي تنطلق بِالكاميرون مساء هذا الأحد.

وتمثّلت هذه القررات في:

1- كل منتخب يُمكنه استبدال خمسة لاعبين في مباراة واحدة، وعلى ثلاث دفعات على الأكثر.

2- يُمكن للمنتخب أن يُؤجل الاستبدالات ويتركها للوقت الإضافي، فمثلا، إذا استبدل لاعبَين في توقيتَين متباينَين من عمر المباراة في وقتها الأصلي (90 دقيقة)، يبقى بِحوزته 3 لاعبين يُمكن استبدالهم في الوقت الإضافي (30 دقيقة)، لكن القرار يُتّخذ مرّة واحدة (ثلاث دفعات كما أشرنا إليه سلفا).

3- في حال لجوء الحكم إلى الوقت الإضافي، واستبدل كلّ منتخب 5 لاعبين. يُمكن أيضا لِكلّ فريق إجراء استبدال آخر.

4- يُمنع أيّ لاعب أُصيب بِفيروس “كورونا” من المشاركة في مباراة منتخب بلاده، أو حتّى الدخول إلى ملعب المواجهة.

5- يُجبر أيّ منتخب على خوض المباراة، حتى ولو بقي لديه 11 لاعبا فقط غير مُصاب بِفيروس “كورونا”. عِلما أن كلّ فريق وطني حضر إلى الكاميرون بـ 28 لاعبا.

6- يُمكن للاعب الميدان أن يحرس مرمى المنتخب، في حال إصابة زملائه الثلاثة الذين يشغلون هذا المنصب بِفيروس “كورونا”.

7- أيّ منتخب لا يحضر بـ 11 لاعبا، مُتحجّجا بِكثرة الإصابات بِفيروس “كورونا”، يُعتبر مُنهزما في تلك المباراة بِثنائية نظيفة.

8- في حالات أخرى استثنائية، يُترك الأمر للجنة “كان” 2022 التابعة لـ “الكاف”، من أجل اتّخاذ القرارات المناسبة.

مقالات ذات صلة
بعد أن خلفت قضيته جدلا.. تايدر يخرج عن صمته

بعد أن خلفت قضيته جدلا.. تايدر يخرج عن صمته

إصابة بلفضيل بِفيروس “كورونا”

إصابة بلفضيل بِفيروس “كورونا”

قناص محاربي الصحراء يشحذ سلاحه بِالهدف رقم “39”

قناص محاربي الصحراء يشحذ سلاحه بِالهدف رقم “39”

بِصفة رسمية.. بن طالب ينضمّ إلى هذا الفريق

بِصفة رسمية.. بن طالب ينضمّ إلى هذا الفريق

روجيه ميلا مهاجما مصر والمغرب: العبوا في أوروبا إذا لم تروا أنفسكم أفارقة

روجيه ميلا مهاجما مصر والمغرب: العبوا في أوروبا إذا لم تروا أنفسكم أفارقة

مُنافس “الخضر” يطير بِاتّجاه الكاميرون

مُنافس “الخضر” يطير بِاتّجاه الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد