قرارات جديدة من “الكاف” بِخصوص “كان” الكاميرون
اتّخذت “الكاف”، السبت، عدّة قرارات لها صلة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم التي تنطلق بِالكاميرون مساء هذا الأحد.
وتمثّلت هذه القررات في:
1- كل منتخب يُمكنه استبدال خمسة لاعبين في مباراة واحدة، وعلى ثلاث دفعات على الأكثر.
2- يُمكن للمنتخب أن يُؤجل الاستبدالات ويتركها للوقت الإضافي، فمثلا، إذا استبدل لاعبَين في توقيتَين متباينَين من عمر المباراة في وقتها الأصلي (90 دقيقة)، يبقى بِحوزته 3 لاعبين يُمكن استبدالهم في الوقت الإضافي (30 دقيقة)، لكن القرار يُتّخذ مرّة واحدة (ثلاث دفعات كما أشرنا إليه سلفا).
3- في حال لجوء الحكم إلى الوقت الإضافي، واستبدل كلّ منتخب 5 لاعبين. يُمكن أيضا لِكلّ فريق إجراء استبدال آخر.
4- يُمنع أيّ لاعب أُصيب بِفيروس “كورونا” من المشاركة في مباراة منتخب بلاده، أو حتّى الدخول إلى ملعب المواجهة.
5- يُجبر أيّ منتخب على خوض المباراة، حتى ولو بقي لديه 11 لاعبا فقط غير مُصاب بِفيروس “كورونا”. عِلما أن كلّ فريق وطني حضر إلى الكاميرون بـ 28 لاعبا.
6- يُمكن للاعب الميدان أن يحرس مرمى المنتخب، في حال إصابة زملائه الثلاثة الذين يشغلون هذا المنصب بِفيروس “كورونا”.
7- أيّ منتخب لا يحضر بـ 11 لاعبا، مُتحجّجا بِكثرة الإصابات بِفيروس “كورونا”، يُعتبر مُنهزما في تلك المباراة بِثنائية نظيفة.
8- في حالات أخرى استثنائية، يُترك الأمر للجنة “كان” 2022 التابعة لـ “الكاف”، من أجل اتّخاذ القرارات المناسبة.