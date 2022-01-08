قرارات جديدة من “الكاف” بِخصوص “كان” الكاميرون

اتّخذت “الكاف”، السبت، عدّة قرارات لها صلة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم التي تنطلق بِالكاميرون مساء هذا الأحد.

وتمثّلت هذه القررات في:

1- كل منتخب يُمكنه استبدال خمسة لاعبين في مباراة واحدة، وعلى ثلاث دفعات على الأكثر.

2- يُمكن للمنتخب أن يُؤجل الاستبدالات ويتركها للوقت الإضافي، فمثلا، إذا استبدل لاعبَين في توقيتَين متباينَين من عمر المباراة في وقتها الأصلي (90 دقيقة)، يبقى بِحوزته 3 لاعبين يُمكن استبدالهم في الوقت الإضافي (30 دقيقة)، لكن القرار يُتّخذ مرّة واحدة (ثلاث دفعات كما أشرنا إليه سلفا).

3- في حال لجوء الحكم إلى الوقت الإضافي، واستبدل كلّ منتخب 5 لاعبين. يُمكن أيضا لِكلّ فريق إجراء استبدال آخر.

4- يُمنع أيّ لاعب أُصيب بِفيروس “كورونا” من المشاركة في مباراة منتخب بلاده، أو حتّى الدخول إلى ملعب المواجهة.

5- يُجبر أيّ منتخب على خوض المباراة، حتى ولو بقي لديه 11 لاعبا فقط غير مُصاب بِفيروس “كورونا”. عِلما أن كلّ فريق وطني حضر إلى الكاميرون بـ 28 لاعبا.

6- يُمكن للاعب الميدان أن يحرس مرمى المنتخب، في حال إصابة زملائه الثلاثة الذين يشغلون هذا المنصب بِفيروس “كورونا”.

7- أيّ منتخب لا يحضر بـ 11 لاعبا، مُتحجّجا بِكثرة الإصابات بِفيروس “كورونا”، يُعتبر مُنهزما في تلك المباراة بِثنائية نظيفة.

8- في حالات أخرى استثنائية، يُترك الأمر للجنة “كان” 2022 التابعة لـ “الكاف”، من أجل اتّخاذ القرارات المناسبة.